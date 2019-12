Porzingis po veliki zmagi: Malce nas je zmedlo, ker Luka ni bilo

"Želeli smo le igrati svojo igro, igrati trdo. Želimo le napredovati kot ekipa, narediti korak naprej na vsaki tekmi tako v obrambi kot v napadu. Nocoj smo veliko reči naredili prav. Kot ekipa imamo še veliko prostora za napredek,"je bil komentar Kristapsa Porzingisa, ki je bil skupaj s Sethom Curryjemmed največjimi junaki Dallas Mavericksov.

TEKMA

Ti so večji del tekme vodili, nato pa bi v silovitem jurišu Milwaukee Bucksov kmalu morali v podaljšek, a se je tudi po zaslugi Porzingisa, ki je blokiral Sterlinga Browna, vse razpletlo srečno za Žrebičke.

"Vračam se k svoji igri, k svojemu ritmu, nocoj je bil zame nov korak naprej,"je bil s svojo predstavo in 26 točkami zadovoljen Latvijec, ki je pogosto zadel z razdalje, a se mu je v zaključku tekme roka zatresla, Milwaukee pa bi z najkoristnejšim igralcem minule sezone Giannisom Antetokounmpomkmalu izkoristil ponujeno. Privrženci košarke so žal ostali brez MVP-dvoboja med grškim zvezdnikom in slovenskim asom Lukom Dončićem, ki se je minuli konec tedna poškodoval na obračunu z Miami Heati (122:118) in je tokrat ostal doma.

'Želimo si, da se čim prej vrne'

"Jasno, da je (brez Dončića, op. a.) precej drugače. Skozi tekmo smo se morali še navaditi na to dejstvo, da Luka ni, malce nas je zmedlo. A tudi brez njega smo igrali vedno bolje, vedno bolje smo se počutili, vseeno pa si želimo, da se čim prej vrne. Upajmo, da si bo hitro opomogel, da bomo lahko spet računali nanj,"je še povedal Porzingis.

"NBA je nora, igramo vsak drugi večer in vsak lahko praktično premaga vsakega. Smo ekipa, ki od sebe veliko pričakuje in ima velike cilje, veste. Poskusili bomo zmagati na vsaki tekmi, takšen občutek imamo in tako zaupamo vase. Tako da ... Igrali smo proti eni najboljših ekip, igrali smo našo igro, igrali smo trdo in prišli do zmage."

Trener Rick Carlisleje že potrdil, da se Dončić "dobro odziva" na terapije, da ni več na berglah in da več ne nosi zaščitnega škornja. Priznal je, da na naslednji domači tekmi z Boston Celticsi Ljubljančan ne bo igral, če pa bo kakšna novost, jo bodo Teksašani javnosti sporočili "v sredo zvečer", je tretjem strelcu lige še povedal Carlisle.

DALBOS