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Košarka

Porzingis prekinil kariero: Prednost bom dal svojemu zdravju

San Francisco, 07. 11. 2026 09.30 pred 6 urami 2 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Kristaps Porzingis

Center Golden State Warriors Kristaps Porzingis se zaradi zdravstvenih težav umika s košarkarskih igrišč. "V tej sezoni sem se res veselil igranja z Golden Statom, vendar se moje telo ob stopnjevanju obremenitev ni odzvalo tako, kot sem pričakoval," je 2,18 metra visoki Latvijec zapisal v izjavi na družbenih omrežjih.

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Kristaps Porzingis, ki je svojo kariero v Ligi NBA začel leta 2015 pri moštvu New York Knicks, to sezono še ni zaigral za Golden State. Vodstvo kluba je tik pred začetkom priprav na novo sezono obvestil, da se ekipi ne bo pridružil. "Počutim se dobro, vendar vem, kaj vse je potrebno za igranje v NBA. Trenutno nisem v stanju, v kakršnem bi si želel biti, da bi lahko igral na ravni, ki jo pričakujem od sebe. Na tej točki sem se odločil, da bom dal prednost svojemu zdravju in se umaknil od igre, ki jo imam tako rad," je dodal 31-letnik, ki je leta 2024 pomagal Boston Celtics do naslova prvaka.

Kristaps Porzingis je leta 2024 v finalu premagal Dallas z Luko Dončićem
Kristaps Porzingis je leta 2024 v finalu premagal Dallas z Luko Dončićem
FOTO: AP

Leta 2025 so ga poslali k Atlanta Hawks, istega leta pa so mu diagnosticirali sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS), nevrološko bolezen. Porzingis ob pojasnilu razlogov za umik ni omenil sindroma POTS, prav tako ni napovedal konca kariere.

Hawks so ga februarja poslali v Golden State. Po 15 tekmah za bojevnike v minuli sezoni je junija podpisal dvoletno pogodbo, vredno 40 milijonov dolarjev. Po poročanju več medijev mu klub v času odsotnosti ne izplačuje plače. "V teh okoliščinah želim Golden State Warriors izkazati največje spoštovanje in z njimi sodelovati pri iskanju ustrezne rešitve," je še dejal Porzingis, ki je ves čas v stiku z zdravniško službo bojevnikov.

Kristaps Porzingis
Kristaps Porzingis
FOTO: AP

Porzingis je v 10 sezonah Lige NBA, v katerih je igral za New York, Dallas, Washington, Boston, Atlanto in Golden State, v povprečju dosegal 19,5 točke, 7,6 skoka, 1,9 asistence in 1,8 blokade na tekmo.

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košarka liga nba Kristaps Porzingis

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BrezPitt
07. 11. 2026 10.11
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