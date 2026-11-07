Porzingis prekinil kariero: Prednost bom dal svojemu zdravju

Kristaps Porzingis , ki je svojo kariero v Ligi NBA začel leta 2015 pri moštvu New York Knicks, to sezono še ni zaigral za Golden State. Vodstvo kluba je tik pred začetkom priprav na novo sezono obvestil, da se ekipi ne bo pridružil. "Počutim se dobro, vendar vem, kaj vse je potrebno za igranje v NBA. Trenutno nisem v stanju, v kakršnem bi si želel biti, da bi lahko igral na ravni, ki jo pričakujem od sebe. Na tej točki sem se odločil, da bom dal prednost svojemu zdravju in se umaknil od igre, ki jo imam tako rad," je dodal 31-letnik, ki je leta 2024 pomagal Boston Celtics do naslova prvaka.

Leta 2025 so ga poslali k Atlanta Hawks, istega leta pa so mu diagnosticirali sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS), nevrološko bolezen. Porzingis ob pojasnilu razlogov za umik ni omenil sindroma POTS, prav tako ni napovedal konca kariere.

Hawks so ga februarja poslali v Golden State. Po 15 tekmah za bojevnike v minuli sezoni je junija podpisal dvoletno pogodbo, vredno 40 milijonov dolarjev. Po poročanju več medijev mu klub v času odsotnosti ne izplačuje plače. "V teh okoliščinah želim Golden State Warriors izkazati največje spoštovanje in z njimi sodelovati pri iskanju ustrezne rešitve," je še dejal Porzingis, ki je ves čas v stiku z zdravniško službo bojevnikov.