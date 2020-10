Porzingis prestal operacijo, datum vrnitve še neznan

Kristaps Porzingis si je raztrgal meniskus že na prvi tekmi Dallasa v končnici, a je v koronskem mehurčku v Orlandu vseeno poškodovan zaigral še na dveh tekmah, preden je moral izpustiti naslednje tri. Dallas je v boju na štiri zmage klonil z 2:4. Iz tabora Dallasa so še sporočili, da bo 25-letni Latvijec takoj začel rehabilitacijo, a dodali, da za zdaj še ni jasno, kdaj bo dobil zeleno luč za vrnitev. To je bila za Porzingisa že druga operacija kolena v petih sezonah v ligi NBA. Februarja 2018, ko je nosil dres New York Knicks, si je raztrgal križno vez levega kolena in izpustil celotno sezono 2018/19, med katero so ga iz New Yorka poslali v Dallas.