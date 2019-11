Porzingis: Z Luko se zavedava, da po upokojitvi Dirka stopava v velike čevlje

Luka Dončić, ki je iz igre metal 11:18, je postal osmi igralec Dallasa, ki je na treh zaporednih tekmah dosegel vsaj 30 točk. Med drugim je leta 2010 to uspelo legendarnemu NemcuDirku Nowitzkemu, ki si je prvič po upokojitvi po koncu minule sezone v dvorani American Airlines v živo ogledal tekmo. Tekmo je spremljal ob lastniku Dallasa Marku Cubanu. Dončić pa še naprej postavlja rekorde - postal je najmlajši igralec v ligi NBA, ki je na treh tekmah zaporedoma presegel 30 točk in 10 podaj.

"ZLuko se zavedava, da po upokojitvi Dirka stopava v velike čevlje, saj je v klubu postavil visoke standarde. Pomembno je, da vsak opravi svojo nalogo. Tukaj sem da zmagam, da naredim to ekipo boljšo. Poskušam narediti svojo nalogo in prepričan sem, da tudi Luka poskuša opraviti svojo nalogo in to mu gre dobro," je po koncu dejal latvijski košarkar Kristaps Porzingis, ki je na domači tekmi s Clevelandom dosegel 17 točk. "Povsem normalno je, da na začetku sezone nisem bil na tistem nivoju, kis em ga v preteklosti že dosegal. Hvala navijačem, soigralcem in strokovnemu vodstvu v klubu, da so bili in so še potrpežljivi z mano. Mislim, da počasi vračam zaupanje. Prepričan sem, da bo iz tekme v tekmo še bolje," je za ESPN še dodal 25-letni košarkar, ki se z Dončićem odlično razume na parketu. "Vedel sem, da bo tako. On je izjemen. Nisem še videl košarkarja, ki tako bere igro, Potem je vse lažje. Predvsem nam soigralcem, ki mu zaupamo in vemo, da bo vedno sprejel najboljše odločitve na igrišču. Dallas ima zdaj deset zmag in pet porazov. "To je bil uspešen niz domačih tekem in naredili smo nekaj dobrih stvari. Bo pa urnik zdaj postal veliko težji," je prepričan trener Rick Carlisle. Dončića in druščino v nedeljo zvečer po slovenskem času čaka nov izziv, ko bodo gostovali pri Houston Rockets.



V Salt Lake Cityju 'bombni preplah'

Ekipa Denver Nuggets je s 96:92 premagala Boston Celtics, pri katerih je po padcu pretres možganov doživel Kemba Walker. Utah Jazz je doma s 113:109 premagal Golden State Warriors, bolj kot domača zmaga pa je dvoboj zaznamoval sumljiv paket, zaradi katerega so po koncu obračuna morali evakuirati dvorano. Ker je večina gledalcev dvorano že zapustila, je evakuacija večinoma obsegala zgolj osebje, trenerje in igralce, nekateri so proti svojim avtomobilom odšli kar v dresih. Gostujoči košarkarji pa so se neposredno odpravili na avtobus, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.



Izidi:

Detroit Pistons- Atlanta Hawks 128:103

Washington Wizards- Charlotte Hornets 125:118

Brooklyn Nets - Sacramento Kings 116:97

Philadelphia 76ers- San Antonio Spurs 115:104

Chicago Bulls - Miami Heat 108:116

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 127:130

Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers 143:101

Denver Nuggets - Boston Celtics 96:92

Utah Jazz - Golden State Warriors 113:109

LA Clippers- Houston Rockets 122:119