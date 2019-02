Porzingis navdušen nad Luko, obujala bosta spomine na Eurobasket

Prestop je bil odmeven , v Dallas se bodo preselili še Courtney Lee, Trey Burke in Tim Hardaway Jr. , v New York pa Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan in Wesley Matthews, ter naslednja dva izbora v prvem krogu na naboru. Kristaps Porzingis je pred poškodbo v povprečju dosegal po 22 točk, 6,6 skoka in 2,4 blokade na tekmo, bil je 4. krog nabora lige NBA leta 2015. Latvijec (221 cm) bo sicer poleti postal zavarovani prosti igralec, kar pomeni, da lahko sprejme katerokoli ugodno finančno ponudbo drugega kluba, vendar ima Dallas možnost, da to ponudbo izenači, če ga želi zadržati.

Porzingis še vedno okreva po poškodbi in operaciji kolena iz lanske sezone, poškodoval se je februarja 2018, v tej še ni zaigral. Sicer je 23-letni Latvijec vrhunski igralec in v New Yorku so ga želeli zadržati z visoko plačo, a sedaj po poškodbi niso več prepričani, kako se bo vse skupaj obneslo in so se raje odločili za prodajo. Eden od virov je poročal, da je Porzingis navdušen nad Luko Dončićem in Dirkom Nowitzkim. Prvi je mladenič, ki vstopa v ligo NBA z velikimi koraki, drugi izkušeni in kar legendarni veteran, ki se poslavlja od aktivne kariere.