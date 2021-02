Porzingis: Tokrat smo videli, česa sva sposobna

"Tokrat smo lahko videli, česa sva oba sposobna in kaj lahko doseževa skupaj ," je po blesteči tekmi obeh najboljših košarkarjev ekipe Dallas Mavericks dejal Kristaps Porzingis . "Ta tekma je bila ena od tistih, ko sva oba bila razpoložena. To nam bo dalo energijo tudi za naprej ," je dodal latvijski velikan. Dallas je tako zabeležil četrto zaporedno zmago in 13. v tej sezoni za skupni izkupiček 13:14. Ekipa iz Teksasa je bila nazadnje pri 50-odstotni uspešnosti pri izkupičku 8:8.

Domačini so prevzeli vodstvo v zaključku prvega polčasa, nato pa v prvih petih minutah tretje četrtine s pomočjo strelske eksplozije Luke Dončića prišli do prednosti 11 točk (91:80). Dončić je v tem obdobju dosegel kar 13 točk in prehitel dotlej prvega strelca Dallasa Porzingisa, ki je bil strelsko v ospredju predvsem v prvem polčasu."Nedvomno je bila to tekma za gledalce. Strelsko gledano sta obe moštvi imeli izjemne trenutke. Nam je proti koncu uspela tudi kakšna obrambna akcija, kar je povečalo razliko na koncu," je še ocenil Latvijec. Luka Dončić je še posebej blestel v drugem polčasu, ko je dosegel kar 29 točk in vseskozi držal Dallas v prednosti. Na tekmi je zadel 17 metov od 30 poskusov, vključno s petimi meti za tri točke od osmih poskusov. Dodal je tudi 12 podaj in osem skokov.