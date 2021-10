Porzinigis zadovoljen s Kiddom: Ta sistem igre mi bolj ustreza

V zaključku pretekle sezone so že vrabci na strehi čivkali, da Kristaps Porzingis v Dallasu ob trenerju Ricku Carlislu ni srečen. Mnogi so ugibali, da bo prav Latvijec moral zapustiti teksaško gnezdo, a Mark Cuban se je odločil, da bo raje kot Porzingisa žrtvoval dolgoletnega trenerja Carlisla. V Dallas je pripeljal nekdanjega košarkarja Dallasa Jasona Kidda , ki je v preteklosti veljal za trenerja, ki stavi na dobro obrambo. "Mislim, da ta sistem bolj ustreza moji igri. Sem košarkar, ki ima rad prevzemanja pod obročem in si tam ustvari priložnost. Mislim, da smo se od tega oddaljili v zadnjih letih, ko sem bil v Dallasu, a sem še vedno našel načine, kako biti učinkovit in narediti to, kar je najbolje za ekipo. Naredil sem tisto, kar je trenerski štab pričakoval od mene, a ob tem sem se počutil, da dela svoje igre ne uspem unovčiti," je v druženju z novinarji pojasnil Porzingis.

Dallas je uvodne tri tekme predsezone prepričljivo dobil, Latvijec pa je izpostavil dobro kemijo v ekipi in pohvalil mladce v moštvu. "Imamo dobro vzdušje v ekipi, dobro energijo. Vsi ti mladi fantje so neverjetni. Trdo delajo že zgodaj zjutraj na treningih, kar se kaže tudi na igrišču. Igrajo odlično. Kdor koli vstopi za nas, naredi svoje delo in odigra dobro. Vsi igralci s klopi podpirajo tiste, ki so na igrišču. To je nalezljivo. Smo vzhičeni. To je le predsezona, toda zdi se, da korakamo v pravo smer," je pred začetkom sezone optimistično razpoložen latvijski velikan z mehko roko.

Latvijec je bil v pretekli sezoni pogostokrat pod plazom kritik, da na igrišču pokaže premalo glede na plačilo, ki ga prejema. Pogosto se je v preteklosti spopadal s poškodbami, zdaj pa je v celoti oddelal predsezono, kar bi se moralo poznati tudi na igrišču, so prepričani številni košarkarski analitiki. Porzingis meni, da ima Dallasova ekipa v tej sezoni zelo velik potencial in da lahko poseže zelo visoko. "Sposobni smo postati smrtonosna ekipa v napadu. Ko je naša obramba na enaki ravni kot napad, nas je izjemno težko zaustaviti. Moramo nadaljevati z delom in še naprej rasti kot ekipa in mislim, da s to ekipo in tem potencialom lahko pridemo zelo daleč," je poudaril Porzingis, ki je na uvodnih treh tekmah v povprečno odigranih 19 minutah igre dajal po 13 točk na tekmo.