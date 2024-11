Predstava Dina Murića za zgodovino: 'Pridejo dnevi, ko ti enostavno gre vse'

Dino Murić je bil glavni akter na sobotnem srečanju Hopsov in Hidrie, ki so ga s 87:65 dobili domači. Uspevalo mu je pravzaprav vse, saj je za neverjetno statistiko zadel 13 od 15 metov iz igre, pobral kar devet napadalnih skokov in izsilil osem osebnih napak. Blestel je tudi pod svojim obročem – blokiral je šest metov nasprotnikov in jim ukradel še tri žoge.

"Pridejo dnevi, ko ti enostavno gre vse. Skozi tekmo sem začutil lahkotnost in samozavest. Vidiš, da se ti žoge odbijajo v roke. Karkoli narediš, izpade dobro. Čutiš, da nekaj delaš prav. Potem se moraš samo prepustiti in igrati naprej," je sobotno predstavo Murić podoživel v telefonskem pogovoru.

Šele po tekmi izvedel, kaj mu je uspelo

Priznal je, da se osebni statistiki med tekmo sploh ni posvečal: "O indeksu, točkah ali skokih niti nisem razmišljal. Enostavno sem se samo dobro počutil. Na koncu so me soigralci vprašali, ali sploh vem, kakšen indeks imam. Potem začneš razmišljati, kaj vse si naredil skozi tekmo, in ugotoviš, da si naredil res veliko."

Na vprašanje, kdaj je bil nazadnje tako razpoložen, se je spomnil lanskega obračuna s Podčetrtkom, ko je za Šenčur dosegel 41 točk in 11 podaj za statistični indeks 46. "To so tekme, ko ti uspeva vse. Vsak met je dober, pri skoku si vedno na pravem mestu. Tudi v obrambi ti gre vse. Potem sem imel marca poškodbo in nisem veliko igral, zdaj pa se je ponovila takšna tekma. Upam, da ostanem zdrav in tako nadaljujem."