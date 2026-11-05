Pošastna predstava vesoljca Wembanyame, česa takega liga NBA ni videla

Ponoči so sicer onstran Atlantika po krajšem volilnem premoru odigrali kar 14 tekem. Victor Wembanyama je v tesni zmagi San Antonio Spurs nad Dallas Mavericks s 112:111 dosegel osebni rekord 52 točk, ob tem je visokorasli Francoz pobral še 24 skokov. V šesti zmagi Spurs v sezoni je dodal še osem blokov. Pri Mavs je 29 točk dosegel Kyrie Irving .

V dvoboju vrha vzhodne konference lige so Philadelphia 76ers s 112:106 premagali Detroit Pistons. Philadelphia je zdaj pri izkupičku 8-1, Detroit pa 6-2. Pri 76ers je vseh pet košarkarjev začetne peterke doseglo dvomestno število točk. Jaylen Brown jih je vpisal 30, Joel Embiid 26. Pistons je s 27 točkami vodil Duncan Robinson .

Branilci naslova lige New York Knicks so prišli do največje zmage v sezoni, s 135:105 so doma ugnali Chicago Bulls in so zdaj pri razmerju 4-4. Jalen Brunson se je izkazal s 33 točkami za kratkohlačnike, ki so sredi tretje četrtine vodili že za 44 točk.

Šesto zmago je vpisala tudi Oklahoma City Thunder, ki je s 124:116 premagala Cleveland Cavaliers. Shai Gilgeous-Alexander je kavalirjem nasul 42 točk. Milwaukee Bucks so v Bostonu skoraj zrežirali popoln preobrat, a na koncu proti keltom izgubili s 102:109. Boston sta vodila Paul George s 25 in Derrick White s 24 točkami.