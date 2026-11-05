Pošastna predstava vesoljca Wembanyame, česa takega liga NBA ni videla

Ponoči so sicer onstran Atlantika po krajšem volilnem premoru odigrali kar 14 tekem. Victor Wembanyama je v tesni zmagi San Antonio Spurs nad Dallas Mavericks s 112:111 dosegel osebni rekord 52 točk, ob tem je visokorasli Francoz pobral še 24 skokov. V šesti zmagi Spurs v sezoni je dodal še osem blokov. Pri Mavs je 29 točk dosegel Kyrie Irving.
V dvoboju vrha vzhodne konference lige so Philadelphia 76ers s 112:106 premagali Detroit Pistons. Philadelphia je zdaj pri izkupičku 8-1, Detroit pa 6-2. Pri 76ers je vseh pet košarkarjev začetne peterke doseglo dvomestno število točk. Jaylen Brown jih je vpisal 30, Joel Embiid 26. Pistons je s 27 točkami vodil Duncan Robinson.
Branilci naslova lige New York Knicks so prišli do največje zmage v sezoni, s 135:105 so doma ugnali Chicago Bulls in so zdaj pri razmerju 4-4. Jalen Brunson se je izkazal s 33 točkami za kratkohlačnike, ki so sredi tretje četrtine vodili že za 44 točk.
Šesto zmago je vpisala tudi Oklahoma City Thunder, ki je s 124:116 premagala Cleveland Cavaliers. Shai Gilgeous-Alexander je kavalirjem nasul 42 točk. Milwaukee Bucks so v Bostonu skoraj zrežirali popoln preobrat, a na koncu proti keltom izgubili s 102:109. Boston sta vodila Paul George s 25 in Derrick White s 24 točkami.
New Orleans Pelicans so doma s 120:113 premagali Utah Jazz, ki je doživel že sedmi poraz. Zadnji zasedbi zahodne konference ni pomagalo niti 39 točk in devet asistenc Keyonteja Georgea. Volkovi iz Minnesote so raketam iz Houstona zadali drugi poraz v sezoni po zmagi s 117:107.
Srbski as Nikola Jokić je v zmagi Denver Nuggets nad Toronto Raptors s 128:109 dosegel trojni dvojček z 32 točkami, 11 podajami in desetimi skoki. Miami Heat pa je po podaljšku s 117:116 ugnal LA Clippers, Bam Adebayo je vpisal 35 točk.
Izidi:
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 106:112
Washington Wizards - Atlanta Hawks 105:120
Boston Celtics - Milwaukee Bucks 109:102
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 114:104
New York Knicks - Chicago Bulls 135:105
Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 103:107
New Orleans Pelicans - Utah Jazz 120:113 (podaljšek)
Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers 124:116
Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 107:117
Denver Nuggets - Toronto Raptors 128:109
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 119:132
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 112:111
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 103:116
(Luka Dončić: 35:08 minute, 40 točk, 9 skokov, 7 asistenc za LA Lakers)
LA Clippers - Miami Heat 116:117 (podaljšek)
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