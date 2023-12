Pošastni Embiid z 51 točkami na kolena spravil vodilno ekipo lige

OGLAS

Aktualni najkoristnejši igralec lige NBA je Sixerse (19-8) popeljal do sedme zmage v osmih tekmah in prekinil niz štirih zmag vodilnih v zahodni konferenci, ki so zdrsnili na 20-6. Devetindvajsetletni kamerunski orjak je postal prvi igralec lige NBA z 12 zaporednimi tekmami s 30 ali več točkami in 10 ali več skoki po Kareemu Abdul-Jabbarju leta 1972.

Postal je tudi prvi strelec 76ersov po Wiltu Chamberlainu leta 1967 s tremi zaporednimi tekmami po 40 ali več točk in 10 ali več skokov. "To počne vsako noč tako dosledno," je o Joelu Embiidu dejal branilec 76ersov Tyrese Maxey. "To pričakujemo od njega in vsak večer gre pod obroča in nastopa."

Joel Embiid je za zdaj prvi favorit za nagrado MVP. FOTO: AP icon-expand

Embiid, najboljši strelec lige NBA s 34,4 točke na tekmo, je dejal, da se je z zmagoslavjem maščeval za poraz v Minnesoti prejšnji mesec, ko zaradi poškodbe kolka ni mogel igrati. "To je ena najboljših ekip v ligi in najboljša na zahodu," je dejal Embiid. "Počutili smo se, kot da jim moramo vrniti. Na začetku tretje četrtine smo imeli nekaj težav, a smo zdržali skupaj, vztrajali in dosegli zmago." Embiid je dosegel 20 točk v prvem polčasu, 19 jih je zmogel v tretji četrtini in nato dokončal sedmi dosežek s 50 točkami v karieri in drugič v sezoni.

Košarkarji Boston Celtics so zabeležili najboljši dosežek lige NBA, ko so z zmago pri Sacramentu s 144:119 izboljšali rezultat v zmagah in porazih 21-6 in tako prekinili niz štirih zmag Kraljev. Kelte, Jayson Tatum ni igral zaradi zaradi zvina levega gležnja, sta vodila Jaylen Brown in Derrick White s po 28 točkami, medtem ko je De'Aaron Fox vodil Sacramento z 29. Dvakratni MVP lige NBA Nikola Jokić je dosegel 31 točk in dodal 15 skokov ter šest podaj, ko je aktualni prvak Denverja premagal Toronto s 113:104.

DeMar DeRozan je s 27 točkami, devetimi asistencami in sedmimi skoki dosegel zmago bikov iz Chicaga nad gostujočimi Los Angeles Lakersi s 124:108. Pri Lakersih je LeBron James dosegel 25 točk, 10 skokov in devet podaj, Anthony Davis pa 19 točk in 14 skokov.