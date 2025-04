V Clevelandu ponosni: Evan Mobley najboljši obrambni igralec lige

Košarkarju moštva Cleveland Cavaliers Evanu Mobleyju so onstran Atlantika izkazali posebno čast. V četrtek so mu podelili laskavi naziv najboljšega obrambnega igralca rednega dela sezone severnoameriške lige NBA. 23-letni Kalifornijec je postal prvi igralec Cavsov, ki je prejel to prestižno nagrado, je objavila liga.