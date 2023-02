Poškodba Antetokounmpa skrbi Milwaukee

Košarkarji Chicago Bulls, katerih član je tudi Slovenec Goran Dragić, so v ligi NBA v dvorani United gostili drugo najboljšo ekipo lige, Milwaukee Bucks. Gosti so tik pred premorom za tekmo zvezd All-Star zmagali s 112:100, vendar jih skrbi prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo. Grk si je v drugi četrtini poškodoval zapestje.

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo si je proti bikom v začetku druge četrtine poškodoval zapestje in ni mogel nadaljevati igre. Za zdaj še ni jasno, ali bo grški zvezdnik lahko odpotoval v Salt Lake City na tekmo zvezd in tam igral ali ne. V devetih minutah igre je Antetokounmpo dosegel dve točki, sedem skokov in tri podaje, vključno s tisto, s katero je postal najboljši podajalec v zgodovini Bucks. Nekaj minut za tem, ko je moral s paketa, je padla prva diagnoza: zvin. Brez prvega zvezdnika so se prvaki lige iz 2021 lahko zanesli na Brooka Lopeza, ki je dosegel 33 točk, sedem skokov in štiri blokade. Jevon Carter je dodal 22 točk, Jrue Holiday pa 15.

Z 12. zaporedno zmago zdaj Bucksi le za malenkost zaostajajo za vodilno ekipo lige Boston Celtics. Obe ekipi sta doslej izgubili 17 tekem, a imajo Kelti še eno tekmo več. V zahodni konferenci so na vrhu Denver Nuggetsi Vlatka Čančarja. Biki so igrali brez poškodovanega DeMarja DeRozana, ki je izpustil že sredino tekmo proti Indiani. Nikola Vučević je bil prvi strelec domače ekipe z 22 točkami in s 16 skoki. Chicago pa po šestem zaporednem porazu ostaja na 11. mestu, Gorana Dragića zaradi težav s poškodbo tudi tokrat ni bilo v postavi za tekmo.

Bradley Beal in Devin Booker