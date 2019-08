Poškodba Boguta velika skrb za Avstralce

Andrew Bogutsi je poškodoval gleženj na treningu avstralske reprezentance v fitnesu v Dongguanu na Kitajskem, kjer se začenja svetovni prvenstvo v košarki. Iz avstralske zveze so sporočili, da je nastop 34-letnega zvezdnika na prvi tekmi Avstralije v predtekmovalni skupini H v nedeljo proti Kanadi vprašljiv, čeprav poškodba ni težja. Na zdravniškem pregledu slikanje ni pokazalo zloma ali resnejše poškodbe, bodo pa v avstralskem taboru previdni, glede na dejstvo, da jih čaka še kar nekaj tekem.

Avstralce že na uvodu, v nedeljo ob 9.20 (prenos na Kanalu A in VOYO), čaka derbi skupine s Kanado. Skupina H je kar zahtevna, saj napredujeta dve reprezentanci, v isti skupini pa sta še reprezentanci Litve in Senegala.

Prav reprezentanca Avstralije je 23. avgusta v Melbournu z 98:94 premagali branilce naslova svetovnega prvaka iz ZDA ter prekinila njihov niz nepremaganosti, ki so ga držali 78 tekem. Bogut je ob devetih skokih in štirih podajah dodal 16 točk in bil drugi strelec zmagovalcev.

Dva metra in 13 centimetrov visoki center Bogut je bil med drugim eden ključnih igralcev ekipe Golden State Warriors na njeni poti do naslova prvaka lige NBA leta 2015. Za Golden State je igral med letoma 2012 in 2016 in se je tja vrnil pred to sezono, v ligi NBA pa je igral še za Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers in Los Angeles Lakers.

tekma