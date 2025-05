Poškodba Curryja skazila zmago Golden Stata, Indiana šokirala Cleveland

Košarkarji Indiana Pacers so v Clevelandu pripravili veliko presenečenje in v polfinalu vzhodne konference lige NBA v boju na štiri zmage proti Cavaliers povedli z 2:0. Medtem pa so Golden State Warriors kljub zgodnji poškodbi prvega moža Stepha Curryja zmagali na uvodni tekmi polfinala zahoda proti Minnesota Timberwolves.

Tyrese Haliburton je v Clevelandu zadel dramatično trojko 1,1 sekunde pred koncem tekme, Pacers pa so dobili še drugo tekmo proti Cavaliers, tokrat s 120:119. Gosti niso vodili od prve četrtine in so sredi tretje četrtine zaostajali že za 20 točk, nato pa po preobratu slavili še drugič zaporedoma, tako da se v domačo dvorano za naslednji dve tekmi vračajo s popolnim izkupičkom. Tretja tekma bo v petek v Indianapolisu.

Tyrese Haliburton FOTO: AP icon-expand

Cavaliers so redni del sezone vzhodne konference končali udobno na prvem mestu in so zdaj pod velikim pritiskom. Tokrat tudi 48 točk Donovana Mitchella za gostitelje na koncu ni bilo dovolj. Pri Clevelandu so manjkali poškodovani člani prve peterke Darius Garland, Evan Mobley in De'Andre Hunter. Po blesteči predstavi Mitchella se je zdelo, da je Max Strus popeljal domače na pot do zmage, potem ko je dosegel še svojo peto trojko na tekmi in povišal prednost gostiteljev na 117:110 malo več kot minuto pred koncem. Indiani pa je nato uspel niz 10:2, ki je dosegel vrhunec z zmagovito trojko Haliburtona v zadnjih sekundah.

"Cleveland nas je udaril s hudim tempom na začetku tekme in bilo je težko spraviti žogo čez polovico igrišča, kaj šele zadeti," je po novi zmagi dejal trener Indiane Rick Carlisle. "Celotno tekmo smo zaostajali in lovili tekmeca. Tudi v zadnji četrtini smo vztrajali. To sezono smo bili v veliko takšnih situacijah. Naša ekipa verjame drug v drugega in samo nadaljujemo po začrtani poti," je še dejal Carlisle. Pri Pacers je Haliburton dosegel 19 točk, Aaron Nesmith in Myles Turner pa sta dodala vsak po 23 točk. Kar šest igralcev Indiane je tekmo končalo z dvomestnim številom. Trener Clevelanda Kenny Atkinson pa je dejal, da je njegovi ekipi enostavno "zmanjkalo goriva". "Nadigrali smo jih večji del tekme," je dejal domači trener in dodal: "Nismo se mogli zares 'odlepiti'. Zmanjkalo nam je goriva. Z utrujenostjo pridejo tudi slabe odločitve. Zato smo izgubili."

V Minneapolisu so Warriors le dva dni po sedmi tekmi proti Houston Rockets premagali domače Timberwolves, ki so v prvem krogu končnice zahoda gladko, s 4:1, izločili Los Angeles Lakers Luke Dončića. Bojevniki so zmagali, čeprav je moral njihov prvi zvezdnik Stephen Curry v prvem polčasu zaradi poškodbe spodnjega dela noge zapustiti igrišče in ni mogel nadaljevati igre. Za zdaj ni jasno, kako dolgo bo odsoten in ali bo lahko igral na drugi tekmi proti volkovom.