Poškodba Dončića razjezila legendo lige NBA: Kuzma si je prislužil ukor

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Los Angeles Lakers so s 123:112 premagali Milwaukee Bucks, a tekmo je zaznamovala tudi neprijetna situacija, v kateri se je poškodoval Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je v 32 minutah dosegel 32 točk in bil znova prvo ime svoje ekipe.

Luka Dončić je kljub težavam s poškodbo gležnja na obračunu z Milwaukeejem znova presegel mejo 30 točk FOTO: AP

Njegov met iz igre je znašal 10-25, od tega za tri točke 5-12. Zbral je po pet skokov in podaj ter dve ukradeni žogi, izgubil pa je pet žog. V zadnji četrtini je zaradi visoke prednosti sprva počival na klopi, nato pa se je ob zmanjšanju zaostanka gostov vrnil na parket.

Le nekaj minut pozneje je moral igro zapustiti zaradi poškodbe gležnja po spornem posredovanju Kyla Kuzme.

Barkley: To ni bila dobra poteza

Dogodek ni ostal neopažen niti v studiu oddaje Inside the NBA, kjer je potezo komentiral legendarni Charles Barkley. "To ni bila dobra poteza. Igralcem moraš dovoliti varen doskok. To res ni bilo v redu." Barkley je s tem jasno nakazal, da je po njegovem mnenju Kuzma pri zapiranju meta tvegal preveč in po nepotrebnem ogrozil Dončićevo varnost.

Luka Dončić je proti Milwaukeeju utrpel manjšo poškodbo gležnja FOTO: AP

Sodniki so si sporni trenutek sicer ogledali, vendar osebne napake niso prekvalificirali v namerno oziroma hujšo kazen. Tudi v taboru Lakersov po tekmi zaradi dogodka niso pretirano dvigovali prahu. Trener JJ Redick je po srečanju zatrdil, da je z Dončićem vse v redu, čeprav podrobnosti ni razkril. "Menim, da gre pri Luki za lažji zvin gležnja," je takoj po tekmi privržence jezernikov pomiril trener zasedbe iz mesta angelov JJ Redick.

Kuzma pod drobnogledom

Za Kyla Kuzmo je to eden redkih trenutkov v sezoni, ko je pritegnil več pozornosti zaradi dogajanja na igrišču kot zaradi svojih predstav. Krilni košarkar Milwaukeeja je doslej nastopil na vseh tekmah Bucksev, ki imajo skromen izkupiček ene zmage in enajstih porazov, povprečno pa dosega 10,8 točke na tekmo, kar je najmanj v njegovi karieri.

Čeprav prve informacije nakazujejo, da Dončićeva poškodba ni resnejše narave, so med navijači Lakersov vseeno z zaskrbljenostjo spremljali prizor, v katerem je prvi strelec lige NBA zaradi trka predčasno odšel z igrišča.

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Jezernike naslednja tekma čaka v nedeljo ob 22. uri po slovenskem času, ko bodo igrali v Phoenixu, ki je na dosedanjih tekmah štirikrat zmagal in doživel šest porazov.