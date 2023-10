Poškodbam Dončića ni videti konca

Junija 2018 je Luka Dončić postal najvišje uvrščeni slovenski košarkar na naboru NBA, ko ga je kot tretjega izbrala ekipa Atlanta Hawks in ga nato v menjavi igralcev poslala v Dallas. S prihodom v ZDA se je njegov seznam poškodb začel hitro polniti, saj se je že v novembru 2018 ukvarjal s poškodbami gležnja, kolena, mečne mišice in ramena. Omenjene poškodbe so mu v nadaljevanju sezone še povzročale nekaj preglavic, kljub temu pa je Dončić odigral 72 tekem, kar je po petih letih še vedno sezona z največ nastopi v rednem delu tekmovanja.

Težave z gležnjem so se nadaljevale tudi v naslednji sezoni, ko je Dončić zaradi omenjene poškodbe izpustil osem tekem. Poleg tega se je spopadal še s poškodbami zapestja, palca in hrbta ter skupno izpustil 13 tekem.