Poškodbe kazijo dobro voljo, a Slovenci verjamejo v uspeh proti Turčiji

Motiv in želja velika

Disciplina v igri in borbenost bosta največja aduta prenovljene slovenske reprezentance. "Smo v fazi iskanja nove reprezentančne zgodbe. Kot sem že dejal, prepričan sem, da ne bomo razočarali naših navijačev na zadnjih dveh tekmah. Vsaka tekma je zgodba zase, poseben izziv, da pokažeš, koliko veljaš. Sam nikoli ne izbiram tekem oziroma tekmecev, vselej želim zmagati, podobno pričakujem tudi od soigralcev. Če bomo pravi in se ne ustrašili Turkov, so naše možnosti za uspeh v Ankari velike," je še pristavil Dragić.



Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, skupina I, drugi del, 5. krog, izid:

Turčija - Slovenija -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)