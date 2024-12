Boksarski vložek začinil tekmo v Phoenixu, letelo je z vseh strani

Dallas je brez pomoči Luke Dončića prišel do 20. zmage v sezoni. Teksašani so do novega uspeha prišli nepričakovano lahko. Tekmo v Footprint Centru v Phoenixu pa je začinil incident sredi tekme, ko so si nekateri igralci skočili v lase. Pri Mavsih sta bila izključena Naji Marshall in P. J. Washington, pri domačih pa reprezentant BiH Jusuf Nurkić, ki je del kariere preživel tudi v Sloveniji. Na srečo so "krošeji" težkokategornikov večinoma zgrešili cilj, v nasprotnem bi bilo precej bolj pestro in tudi krvavo ... Več v priloženih posnetkih.