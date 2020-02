Poslastica v Bostonu pripadla domačim Celticsom

"To je bila res težka tekma, a nismo popustili. Lepo bo iti na premor za tekmo zvezd kot zmagovalec in uživati v teh prostih trenutkih,"je po tekmi dejal Tatum. "Veliko sem vadil met. Poleg tega mi soigralci zaupajo in tudi jaz zaupam njim. Dobro znamo prepoznati, kdo je 'vroč' in komu je treba podati žogo," je o eni od skrivnosti uspeha Keltov dodal Tatum.

V domači ekipi sta se izkazala še Gordon Hayward z 21 točkami in 13 skoki, ter Kemba Walker, ki je k zmagi prispeval 19 točk in devet skokov. Prvi strelec gostov iz Kalifornije, ki so večji del tekme odigrali brez Paula Georgea, je bil Lou Williams, ki je s klopi dosegel 35 točk, prvi zvezdnik moštva Leonard jih je zbral 28 in 11 skokov. Kelti so obenem sporočili, da bodo naslednjo sezono upokojili dres s številko 5 Kevina Garnetta, ki je leta 2008 popeljal Boston do naslova prvaka lige NBA.

Oklahoma slavila v New Orleansu

Na edini preostali tekmi večera pred premorom za tekmo All-Star je italijanski košarkar Danilo Gallinari dosegel 29 točk in popeljal ekipo Oklahoma City Thunder do zmage s 123:118 nad New Orleansom. Nemški rezervist Dennis Schröder je dodal 22 točk, Novozelandec Steven Adams pa 11 točk, vključno s svojo prvo trojko v NBA, in 11 skokov. Chris Paul je zbral 14 točk in 12 podaj.