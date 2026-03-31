Poslastica večera pripadla Oklahomi, nov poraz Dallasa

Detroit (54-21) je v zadnji četrtini vodil za sedem točk, a je nato na krilih lanskega MVP domača ekipa izničila zaostanek. Obe ekipi sta zapravili napad za zmago v rednem delu, v podaljšku pa je Shai Gilgeous-Alexander dosegel osem od 13 točk Oklahome za 60. zmago v sezoni.

Z razmerjem 60-16 so lanski prvaki na vrhu tako zahoda kot lige. Sledijo jim San Antonio Spurs (57-18), ki so dobili deveto zaporedno tekmo. Tokrat so na krilih Victorja Wembanyame, ki je dosegel 41 točk in 16 skokov, premagali Chicago Bulls s 129:114.