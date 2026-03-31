Poslastica večera pripadla Oklahomi, nov poraz Dallasa

Detroit (54-21) je v zadnji četrtini vodil za sedem točk, a je nato na krilih lanskega MVP domača ekipa izničila zaostanek. Obe ekipi sta zapravili napad za zmago v rednem delu, v podaljšku pa je Shai Gilgeous-Alexander dosegel osem od 13 točk Oklahome za 60. zmago v sezoni.
Z razmerjem 60-16 so lanski prvaki na vrhu tako zahoda kot lige. Sledijo jim San Antonio Spurs (57-18), ki so dobili deveto zaporedno tekmo. Tokrat so na krilih Victorja Wembanyame, ki je dosegel 41 točk in 16 skokov, premagali Chicago Bulls s 129:114.
Minnesota je s 124:94 premagala odpisani Dallas, Boston Celtics pa so doživeli presenetljiv poraz proti Atlanti s 102:112. Miami Heat so s 119:109 ugnali Philadelphio.
Liga NBA, izidi:
Miami Heat - Philadelphia 76ers 119:109
Atlanta Hawks - Boston Celtics 112:102
Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 105:131
San Antonio Spurs - Chicago Bulls 129:114
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 94:124
Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 113:122
Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 114:110 (podaljšek)
Los Angeles Lakers - Washington Wizards 120:101
(Luka Dončić za Lakers ni igral zaradi 16. tehnične napake).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.