Košarka

Poslastica večera pripadla Oklahomi, nov poraz Dallasa

Oklahoma City, 31. 03. 2026 08.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Shai Gilgeous-Alexander

Poleg obračuna med zasedbama Los Angeles Lakers in Washington Wizards je bilo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v noči na torek po slovenskem času odigranih še sedem tekem. Največ pozornosti je požel dvoboj med trenutno najboljšima moštvoma v konferencah, Oklahomo in Detroitom. Slednji je uspel izsiliti podaljšek, v katerem pa je na koncu do zmage s 114:110 prišla branilka naslova. Shai Gilgeous-Alexander je za zmagovalce dosegel 47 točk.

Detroit (54-21) je v zadnji četrtini vodil za sedem točk, a je nato na krilih lanskega MVP domača ekipa izničila zaostanek. Obe ekipi sta zapravili napad za zmago v rednem delu, v podaljšku pa je Shai Gilgeous-Alexander dosegel osem od 13 točk Oklahome za 60. zmago v sezoni.

Z razmerjem 60-16 so lanski prvaki na vrhu tako zahoda kot lige. Sledijo jim San Antonio Spurs (57-18), ki so dobili deveto zaporedno tekmo. Tokrat so na krilih Victorja Wembanyame, ki je dosegel 41 točk in 16 skokov, premagali Chicago Bulls s 129:114.

Minnesota je s 124:94 premagala odpisani Dallas, Boston Celtics pa so doživeli presenetljiv poraz proti Atlanti s 102:112. Miami Heat so s 119:109 ugnali Philadelphio.

Liga NBA, izidi:
Miami Heat - Philadelphia 76ers 119:109

Atlanta Hawks - Boston Celtics 112:102

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 105:131

San Antonio Spurs - Chicago Bulls 129:114

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 94:124

Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 113:122

Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 114:110 (podaljšek)

Los Angeles Lakers - Washington Wizards 120:101
(Luka Dončić za Lakers ni igral zaradi 16. tehnične napake).

košarka liga nba oklahoma city thunder detroit pistons shai gilgeous-alexander

Ivey odpuščen zaradi komentarjev o mesecu ponosa LGBTQ

Lakersi brez Dončića prišli do nove prepričljive zmage

bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Poskok v rasti: kaj je in kako ga prepoznati?
Poskok v rasti: kaj je in kako ga prepoznati?
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
