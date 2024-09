Poslavlja se legendarni insajder lige NBA

Adrian Wojnarowski je bil desetletja v ospredju poročanja o najnovejših novicah iz sveta NBA kot novinar in kolumnist za ameriška medija Yahoo in ESPN. 'Woj', kot je tudi njegov nadimek, je bil v ospredju predvsem, ko je bila odprta 'NBA tržica', saj je bil skupaj z Shamsom Charnio prvi vir, ki je objavil menjave igralcev in podpise novih pogodb največjih zvezdnikov v ligi.

"Zavedam se predanosti, ki jo zahteva moja vloga, in to je vlaganje, za katerega preprosto nimam več pravega zagona," je zapisal. "Čas ni neomejen in svojega želim porabiti na načine, ki so mi osebno bolj smiselni." je še dodal.