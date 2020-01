'Poslušam, kako poseben je Luka, pa temu ni tako, v vsaki četrti četrtini razpade'

Dallas Mavericksi so nazadnje premagali Golden State Warriorse (124:97), Luka Dončić pa ni bil preveč razpoložen pri metu, a je v 27 minutah igre prispeval 20 točk, osem skokov in dve podaji. Po tekmi je trener nekdanjih prvakov lige NBA Steve Kerr v eni od izjav primerjal Dončića in Larryja Birda.

V športni oddaji je bil poznani komentator Skip Bayless kritičen do slovenskega košarkarja in ni mogel verjeti, da je sploh prišlo do primerjave z Birdom. "Primerjava Luka/Bird je bogokletna in krivoverna. Govorimo o Larryju Joeju Birdu. Slabo mi postane, če samo pomislim, da govorimo o tem. Bird je bil podobno hladnokrven morilec kot MJ (Michael Jordan, op.p.)."

Bayless je še bolj podrobno razložil svoje mnenje:"Edina stvar je, da je res star šele 20 let, a slišim od vsepovsod, kako poseben je. Vendar tega ne vidim, žal mi je, ni poseben, ni superzvezdnik, vsaj trenutno še ne. Gledam ga veliko in gledam njegove številke in vsako četrto četrtino ga vidim, kako razpade fizično ali mentalno. Pravilo je, "pretepite" ga in tako je bilo tudi z Lakersi. Seveda so prekrški, vendar takšen je zakon te džungle. Pretepli so ga in ni rezultata, dokler ne vrneš in pokažeš, da te to niti malo ne moti."