Potem ko ga je dvakrat poslal v prazno, mu je Irving polaskal: Dončić ne igra kot 19-letnik

"Hitro se vidi, da je igral v zelo kakovostni ligi. V ligi NBA je dobil še nekaj dodatnega prostora. Navdušil me je. Želim mu, da tako nadaljuje, no, seveda ne proti nam," je po sobotnem porazu Bostona v Dallasu (104 : 113) razlagal Kyrie Irving. V komplimentih na račun Ljubljančana se mu je pridružil tudi branilec Keltov Marcus Smart: "Je pameten igralec in postal bo le še boljši."

Tudi trener Keltov, lanskoletnih finalistov vzhodne konference, Brad Stevens je bil poln hvale na račun Luke Dončića, ki ga spremlja že dalj časa. "Je poseben. Igrali smo proti njemu, ko je bil star 16 let in še v Realu. Na tisti tekmi ga nismo veliko videli, toda biti pri 16 v ekipi Reala pomeni, da si nekaj posebnega. Je košarkar, ki ve kako igrati. Lahko raztegne obrambo, lahko dobi žogo pod obročema in igra 1 na 1. Ima iznajdljive poteze, ki po navadi krasijo starejše košarkarje," je povedal Stevens in dodal: "Ima lepe možnosti, da postane odličen košarkar. Ima poseben talent."

Takole je Dončić Irvinga prvič poslal v prazno: