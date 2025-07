Potem ko je bila izbrana na naboru za ligo WNBA, bo igrala v Španiji

Ajša Sivka , ki bo konec novembra dopolnila 20 let, je v minuli sezoni v francoskem prvenstvu v povprečju dosegla 7,6 točke in 3,1 skoka na tekmo, v evropskem pokalu pa je imela povprečje 11 točk ob 42-odstotnem metu za tri točke.

Leta 2023 je bila Sivka izbrana za najkoristnejšo igralko EP do 18 let, leto prej pa je bila MVP tudi EP do 18 let divizije B.