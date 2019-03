Potočnik in Mravljak bosta pomagala Zdovcu

Stipe Modrić, Gregor Hafnar in Marko Anđelković so v ljubljanskem klubu kot pomočniki glavnega trenerja na klop članskega moštva sedli pred začetkom tekmovalne sezone 2018/19.

Ekipo je kot glavni trener do novembra vodil Zoran Martić , ki je v sezoni 2017/18 z moštvom osvojil naslov državnega prvaka, med novembrom in februarjem je bil vodilni mož stroke Zmajev Saša Nikitović , februarja pa je trenersko taktirko prevzel Jure Zdovc . Trojico bosta na klopi Zmajev zamenjala Gašper Potočnik in Žiga Mravljak, oba pa sta že delovala v članskem moštvu Petrol Olimpije. Medtem, ko je bil Potočnik po odhodu iz Izraela v sredini januarja brez delodajalca, bo Mravljak še naprej vodil tudi mladinsko moštvo ljubljanskega kluba, mlade Zmaje pa med 11. in 14. aprilom čaka finalni turnir osmerice najboljših moštev državnega prvenstva.

"Odločili smo se za zamenjavo pomočnikov trenerja v članskem moštvu, mislim pa, da je to nekaj povsem normalnega. Zahvaljujem se vsem trem, Stipetu Modriću, Gregorju Hafnarju in Marku Anđelkoviću, ki so bili tu z mano od mojega prihoda. Verjamem, da jim skozi celotno sezono ni bilo najlažje. Doživeli so marsikaj, v vsem tem času se je nabralo veliko stvari, zato sem se odločil, da pripeljem ljudi z novo energijo. Skupaj bomo napravili vse, da dvignemo raven naše igre, najdemo zadnje atome moči v igralcih in jih motiviramo do te mere, da bomo čim bolje odigrali sklepni del državnega prvenstva, ter na koncu tudi osvojili naslov državnega prvaka," je menjavo na mestih pomočnika trenerja za uradno spletno stran kluba komentiral glavni trener Petrol Olimpije Jure Zdovc.