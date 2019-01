Potrdili Dončićev nastop na tekmi vzhajajočih zvezd, 'trener' bo Nowitzki

Ben Simmonsin Luka Dončićbosta igrala za ekipo sveta na tekmi, na kateri se pomeri deset ameriških košarkarjev, ki igrajo prvo ali drugo sezono v NBA, proti desetim igralcem z vsega sveta. Prvo ime ameriške ekipe je Donovan Mitchell, ki je v lanskem glasovanju za novinca leta zaostal le za Simmonsom, za ekipo ZDA pa bodo nastopili še Jarrett Allen, Marvin Bagley, De'Aaron Fox, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, John Collins, Trae Young, Jaren Jacksonin Jayson Tatum.

Simmons in Dončić bosta imela ob sebi imena, kot so OG Anunoby, Deandre Ayton, Bogdan Bogdanović, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogiein Cedi Osman. Lani je naziv najkoristnejšega igralca (MVP) tekme pripadel Bogdanoviću, ekipa sveta, v kateri je vsak igralec iz druge države, pa je s 155 : 124 premagala ZDA.

'Dirk, ne preveč kričati name, prosim'

Tekma vzhajajočih zvezd bo na sporedu v petek, 15. februarja, dva dni pozneje pa bo v Charlottu še tekma zvezd All-Star. Častni trener ekipe ZDA bo Bostonov zvezdnik Kyrie Irving, ekipo sveta pa bo vodil legendarni košarkar Dallasa in Dončićev soigralec, Nemec Dirk Nowitzki.

Dončić je prek Twitterja že hudomušno pozval Nowitzkega, naj ne bo preveč strog do njega. "Dirk, ne preveč kričati name, prosim," je ob objavi obeh trenerjev tekme vzhajajočih zvezd zapisal 19-letni slovenski zvezdnik.