Potrditev odmevne menjave: Šarić in Covington v eno, Butler in Patton v drugo smer

Minnesota Timberwolvesi so potrdili, da bosta poleg Daria Šarića njihov "trop" okrepila tudi Robert Covingtonin Jerryd Bayless, v zameno za izbor v drugem krogu nabora leta 2022 pa se k Philadelphia 76ersom selita Jimmy Butler in Justin Patton.

27-letni Covington je bil član prve obrambne ekipe minule sezone in se v vrstah Philadelphie izkazal tudi kot eden najboljših "kradljivcev" žog in tudi kot izjemno natančen izvajalec metov za tri točke, najmanj 137 jih je zadel v vsaki od zadnjih štirih sezon lige NBA, v lanski pa je postavil osebni rekord z 203 zadetimi meti z razdalje, kar ga je uvrščalo na enajsto mesto v ligi. V Minneapolis prihaja z letošnjim povprečjem 11,3 točke, 5,2 skoka, 1,8 ukradene žoge in 1,8 blokade, potem ko se je Philadelphii pridružil pred skoraj točno štirimi leti.

Butler le dočakal odhod

Tri leta mlajši Šarić je za Sixerse povprečno dosegal 13,5 točk in 6,5 skokov, bil pa je član najboljše peterke novincev v sezoni 2016/17. V 13 tekmah v aktualni sezoni je povprečno dosegal 11,1 točk in 6,6 skokov, tudi on pa je k Philadelphii prišel v letu 2014 in s 76ersi pred dobrima dvema letoma podpisal večletno pogodbo.