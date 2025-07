Povprečen debi Dončićevega naslednika navdušil strokovnjake: 'Samo še boljši bo'

Ta je bil na letošnjem naboru z obilico sreče izbran kot prvi izbor s strani Mavericksov in bil nemudoma označen za bodočega (glavnega) zvezdnika najmočnejše košarkarske lige na svetu. V sinočnjem debiju v dresu teksaške franšize v okviru poletne lige NBA v Las Vegasu Flagg ni pokazal nič posebnega, 10 točkam je namreč dodal še šest skokov, štiri podaje, tri ukradene žoge in blokado.

Gledalci, ki so razgrabili vstopnice, da bi se na lastne oči prepričali o kakovosti Cooperja Flagga, so bili kljub povprečni predstavi navdušeni nad določenimi potezami hitronogega krilnega košarkarja. "To so stvari, ki jih Cooper počne najbolje," je po tekmi dejal pomočnik Jasona Kidda Josh Broghamer, ki vodi moštvo Dallasa na poletni ligi. "Samo še boljši bo, v to sem 100-odstotno prepričan," je še dodal Broghamer.

"Vemo, da je že zdaj odličen košarkar in da je prihodnost lige, zato smo mu želeli otežiti delo," pa je po minimalnem porazu s 85:87 povedal Lindsey Harding, ki v vlogi trenerja v poletnem obdobju vodi Lakerse. "Sijajen igralec je. Spremljal sem njegove igre na Univerzi in zares gre za vsestranskega košarkarja. Do Flagga gojim neizmerno spoštovanje in prepričan sem, da bo brez težav igral v ligi NBA," pa je bodočega rivala pohvalil Bronny James, ki je večji del srečanja v obrambi skrbel prav za novega zvezdnika Dallasa.