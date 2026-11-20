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Lakersi bodo proti Sacramentu skušali pozabiti nepričakovan poraz proti Utahu, Luka Dončić pa se želi vrniti na svoj običajni strelski nivo. Po nizu devetih zaporednih zmag so Los Angeles Lakersi prvič ostali praznih rok. Utah Jazz je v sredo slavil s 109:97 in prekinil najdaljši zmagoviti niz jezernikov v zadnjih letih.

Luka Dončić FOTO: AP

Napad Lakersov je po naporni tekmi s Charlotte Hornets, ki se je dan prej končala šele po podaljšku, povsem obstal. Moštvo je iz igre zadelo le 38,2 odstotka metov, za tri točke pa skromnih 27,3 odstotka. Tudi Luka Dončić ni imel svojega večera. Slovenski zvezdnik je dosegel 29 točk, pet skokov in sedem asistenc, s čimer se je končal njegov niz enajstih tekem z najmanj 30 doseženimi točkami. Kljub temu ostaja prvi strelec lige NBA s povprečjem 38,1 točke na tekmo.

"Iskreno, odigrati moram precej bolje. Takšna predstava z moje strani ni sprejemljiva. Moštvo moram voditi bolje. Tekmo si bom ogledal še enkrat, se iz nje nekaj naučil in šel naprej," je po porazu dejal Dončić. Posebej kritičen je bil do svojih devetih izgubljenih žog in slabega meta iz igre, saj je zadel le deset od 28 poskusov. Trener Lakersov JJ Redick ni želel iskati izgovorov v utrujenosti. "Pogledali bomo vse podrobnosti in ugotovili, kako lahko napadalno igramo bolje. Ne želim pa se sklicevati na utrujenost. To je bila preprosto slaba napadalna predstava," je poudaril Redick.

Luka Dončić FOTO: AP

Naslednji tekmec Lakersov bo Sacramento, ki v Los Angeles prihaja v povsem drugačnem razpoloženju. Kralji so izgubili sedem tekem zapored in imajo po uvodu v sezono zgolj eno zmago na 15 tekmah. Kljub skromnim rezultatom blesti novinec Darius Acuff Jr., sedmi izbor letošnjega nabora, ki v povprečju dosega 26,2 točke na tekmo. Proti Phoenixu jih je v sredo nasul kar 36. "Ključno je, da ostanemo skupaj in ne razpademo kot ekipa. To je v takšnih trenutkih najpomembnejše," je poudaril mladi košarkar. Za Lakersi je torej boleč poraz, a razpored jim ponuja idealno priložnost za odziv. Na drugi strani bo stala ena najslabših ekip lige, zato bodo oči znova uprte v Dončića, od katerega navijači pričakujejo vrnitev k predstavam, s katerimi trenutno vodi lestvico strelcev lige NBA.