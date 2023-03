Povratek Dončića že 'rojeva sadove', saj Dallas po prvi četrtini vodi

Golden State Warriors so obračun začeli na mestu, ki ga je Dallas želel zasedati ob koncu sezone. Z razmerjem zmag in porazov 37-36 je moštvo iz San Francisca zasedalo šesto mesto, Dallas pa je s tekmo manj (36-36) z osmega mesta poželjivo pogledoval proti šestem mestu, ki na koncu sezone zagotavlja mesto v končnici. Pri Teksašanih je prvič po petih tekmah odsotnosti zaigral Luka Dončić , Kyrie Irving pa je zaradi poškodbe stopala po dveh tekmah znova počival. Pred tekmo je Dallas imel kar nekaj razlogov za samozavest. Prvi je bil nadaljnja odsotnost Andrewa Wigginsa , ki je v lanskem finalu konference proti Dončiću odlično odigral v obrambi. Drugi pa je bilo dejstvo, da je tekma bila odigrana v Dallasovi American Airlines Areni, saj lanski prvaki v gosteh letos igrajo naravnost obupno. Pred tekmo so na 37 gostujočih tekmah zmagali zgolj osemkrat.

Po prvi četrtini je samozavest domače ekipe poskočila še bolj, saj je vodstvo Dallasa 33-30 napovedovalo tudi končno zmago. Warriorsi so namreč v letošnji sezoni na vseh 20 gostujočih tekmah, ki so jih začeli z zaostankom po prvih 12 minutah igre, tudi zaključili s porazom. Prvi zvezdnik Warriorsov Stephen Curry je na koš streljal prvič metal šele osmih minutah igre. Med tem pa je Luka Dončić svoje soigralce s podajami pridno razigraval. Pri obeh moštvih so v prvi polovici tekme izstopali košarkarji, ki so tekmo začeli na klopi. Pri Golden Statu je v tem pogledu izstopal predvsem Jonathan Kuminga, ki je v obrambi nenehno "težil" Dončiću, v napadu pa sta njegova moč in hitrost poskrbeli, da je polčas zaključil kot najboljši strelec svojega moštva. Na drugi strani sta kar dva rezervista Dallasa polčas zaključila z dvomestnim številom točk, pri tem pa je ključno vlogo odigral Dončić, ki je v prvih dveh četrtinah poleg 18 točk vpisal kar devet podaj.