Košarkarice spet na domačih tleh: 'Na EP pokazati, kdo je Slovenija'

Sigurno je to velik uspeh, da smo se dvakrat zaporedoma uvrstili. Upamo, da bomo naredili še korak naprej v primerjavi s prvenstvom na Češkem in dosegli še boljši rezultat. Mislim, da je zdaj čas, da dozorijo tudi mlajše reprezentantke, in da so pripravljene za nekaj večjega.

Alfa in omega slovenske ženske izbrane vrste je z varovankami navdušil s petimi zaporednimi zmagami, med katerimi je bila najslajša februarska nad Francijo v Celju. Francozinje so se Slovenkam na sredini večerni tekmi sicer z obrestmi maščevale in slavile več kot prepričljivo zmago (88:44).

"Mislim, da je to lepa stvar za žensko košarko. Dekleta so si zaslužila, imeli smo pet zmag zapored, česar nismo pričakovali po menjavi generacije po prvem evropskem prvenstvu. Vendar na koncu se je lepo izteklo, mi smo drugič zapored na evropskem prvenstvu. Ta zadnja tekma vseeno ni bila najboljša, vendarle pa čestitke igralkam, štabu ..."je v pogovoru za 24URna letališču Jožeta Pučnika povedal Damir Grgić .

'Smo premlada ekipa, da bi si postavili visoke cilje'

"Ne morem reči, da si nismo želeli, mi smo naredili vse, da se dobro pripravimo, a včeraj je bila Francija enostavno dve stopnički boljši nasprotnik od samega začetka. Koncentracija ni bila ravno na najvišjem nivoju in na koncu zaslužena zmaga Francije," je našemu Tadeju Vidrihu razkril Grgić.

"Dekleta so pokazala, da so iz pravega testa, mi pa bomo naredili vse, da bomo tudi na evropskem prvenstvu kazali takšne igre, kakršne smo tudi v samih kvalifikacijah. Cilji? Težko je reči. Smo premlada ekipa, da bi si postavili neke visoke cilje. Mislim, da moramo iti iz tekme v tekmo, sproščeno, pametno, predvsem dobro pripravljeni. Prepričan sem, da bomo naredili dober načrt priprav in da bomo na prvenstvu pravi. Upam in želim si, da bomo igrali v Srbiji, kjer bo veliko naših navijačev. To nam bo nekako še olajšalo delo. To prvenstvo bo velika izkušnja in priložnost, da tako mlajše kot te, ki so malce bolj izkušene, pokažejo, iz kakšnega testa smo tu v Sloveniji."

Teja Oblak: Moramo ostati skromni

Med najboljšimi posameznicami minulih kvalifikacij velja izpostaviti Tejo Oblak, ki je povprečno na tekmo dosegala 12 točk in šest podaj. Na gostovanju v Franciji je bila druga strelka ekipe s sicer skromnimi devetimi točkami.

"Res je (poraz s Francijo, op. a.) ni pravi pokazatelj, malo je grenkega priokusa, da smo pač zadnjo tekmo tako izgubile, ampak verjetno naše glave niso bile več na pravem mestu, glede na to, da smo si že na tekmi s Finsko potrdile nastop na evropskem prvenstvu. V bistvu je bil to naš cilj in spet velik uspeh za slovensko reprezentanco,"je za 24UR povedala Oblakova.

"Že v prejšnjem ciklusu smo doma zmagali tako Francijo kot Romunijo, tega drugi verjetno niso pričakovali. To je velik uspeh in moramo stremeti k temu, da se za naslednje evropsko prvenstvo čim bolje pripravimo. Mislim, da moramo ostati skromni, delati, trenirati ter poskusiti zmagati kakšno tekmo več kot na lanskem evropskem prvenstvu. Pač dati vse od sebe, pokazati, kdo je slovenija, na koncu pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo."