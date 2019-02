Povratnik Dragić poln pričakovanj: Lepo je znova obleči dres z državnim grbom

Slovenski košarkarji so začeli s pripravami na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. V ekipo se je po skoraj dveh letih in pol odsotnosti vrnil Zoran Dragić, skrbi pa dejstvo, da si je Žiga Dimec poškodoval gleženj, a težav še ni konec: Vlatko Čančar ima vnetje ušesa in vročino, Urban Durnik pa ne bo nastopil zaradi bolečin v kolenu.

Tekma s Turčijo slovensko reprezentanco čaka v petek, 22. februarja, domača tekma z Ukrajino pa bo tri dni kasneje (25. februarja). Obe si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Slovenija, ki nima več možnosti za uvrstitev na prvenstvo na Kitajskem, bo v petek gostovala v Turčiji, naslednji ponedeljek pa bo v Stožicah gostila zasedbo Ukrajine. Tako kot že vseh dosedanjih deset tekem v teh kvalifikacijah bo nastopila oslabljena. A ne zgolj z igralci, ki nastopajo v Evroligi ali ZDA, selektorju Radu Trifunovićubo znova največje preglavice povzročilo pomanjkanje višine. Pod vprašajem so kar trije igralci nad 200 centimetri. "Žiga Dimec pravi, da ima precej zatečen gleženj, vendar upa, da bo nared do tekme v Ankari. Vlatko Čančar je šel danes zjutraj na urgenco in dobil antibiotike in upa, da bodo čim prej prijeli, Urban Durnik pa zagotovo ne bo igral. Na zadnji tekmi je namreč dobil udarec v koleno in čeprav je nato še igral, je reprezentančni zdravnik opravil pregled z magnetno resonanco in ugotovil, da ne gre za poškodbo, ki jo je treba operirati, temveč da igralec potrebuje zgolj mirovanje. Očitno nam ne bo preostalo drugega, kot da nižje igralce pomaknemo proti košu," je po poročanju STAdejal selektor Trifunović.

Dragić (na fotografiji) med ponedeljkovim druženjem z mediji. FOTO: 24ur.com

Dragić: Bilo je zelo hudo

Veliko bolj optimistične so izjave povratnika v izbrano vrsto, 29-letnega Zorana Dragića. Zadnjo tekmo za izbrano vrsto je odigral septembra 2016, ko je proti Ukrajini v Celju dosegel osebni rekord v reprezentanci (28 točk). Pol leta kasneje se je v dresu turškega Efesa prvič hudo poškodoval, čez eno leto, torej februarja 2017, pa si je znova strgal vezi na desnem kolenu. "Bilo je zelo hudo. Prvih deset mesecev po drugi poškodbi sploh nisem gledal košarke, saj me enostavno ni zanimala. Razmišljal sem le, kako bom pozdravil nogo. Ko se je rehabilitacija bližala koncu, pa me je žoga znova zamikala. Zdaj sem član Trsta in srečen sem, da lahko znova počnem tisto, kar me najbolj veseli," pravi mlajši od bratov Dragić.

"Nisem še v tisti formi, kot sem bil pred poškodbo, saj čutim, da mi manjka tekem. Hitreje se utrudim, kar je povsem logično, saj mišice še niso vajene vseh naporov. A pomembno je, da imam dobro ekipo, močno tekmovanje in nenazadnje, da sem blizu doma," dodaja Zoran Dragić, ki je za Slovenijo odigral štirideset uradnih tekem in je trinajsti najboljši strelec na uradnih tekmah. 'Košarkarska ureditev v Evropi je katastrofa za Slovenijo'

"Lepo se je vrniti v reprezentanco, videti vse te fante in znova obleči dres z državnim grbom. Zame je bil nastop za Slovenijo vedno velika čast in če bom zdrav, bom vedno na voljo selektorju. Škoda le, da nam ta nov sistem oziroma košarkarska ureditev v Evropi ne odgovarja. To je katastrofa za Slovenijo, saj vsi najboljši igralci nastopajo v Evroligi ali ligi NBA. Žal ne vidim rešitve položaja, zato je pomembno, da uvajamo mlade igralce, ki se kalijo v teh kvalifikacijah in bodo lahko v naslednjih za evropsko prvenstvo 2021 pokazali pravi obraz," dodaja Dragić. Na seznamu selektorja Trifunovića so Dragić, Jan Špan, Matic Rebec, Luka Rupnik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Blaž Mesiček, Edo Murić, Vlatko Čančar, Klemen Kosi, Žiga Dimecin Miha Škedelj.