Dončić po grozljivi poškodbi soigralca: Potrt sem. Verjamem pa, da se bo vrnil še boljši

Potem, ko se je po desetih tekmah prisilnega počitka zaradi težav s kolenom na košarkarski parket vrnil Latvijec Kristaps Porzingis, se je poškodoval še en center udarne zasedbe Dallas Mavericks. Že proti koncu uvodne četrtine tekme proti ekipi Los Angeles Clippers, ki so jo Teksašani v končnici tudi nesrečno izgubili, je dvoboj predčasno končal pomembni člen Dwight Powell, ki ima hudo poškodovano ahilovo tetivo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke





Luka Dončić objokuje hudo poškodbo soigralca. FOTO: AP

Dwight Powellse je tri minute pred koncem uvodne četrtine zapodil v prodor in se že trenutek kasneje zrušil na parket. Počasni posnetek je kmalu odkril pravi razlog padca, že čez nogavico se vidi, da je nastradala ahilova tetiva desne noge. Gre za skorajda najtežjo in najmanj prijetno poškodbo, ko gre za košarkarja in čeprav je vendarle potrebno počakati še na dodatne preglede pa je že bolj ali manj jasno, da je za 28-letnega centra sezona končana, vprašanje je, kdaj se bo zares vrnil.

Clippers so se z zmago povzpeli na drugo mesto zahodne konference za mestnimi tekmeci Lakers, Mavericks pa po prvem porazu po štirih zaporednih zmagah ostajajo na petem mestu zahoda.

"Običajno se takšno poškodbo zdravi leto dni, tako da zelo verjetno ne bo začel prihodnje sezone in se bo vrnil šele nekje okoli novega leta," trdi ESPN. V taboru ekipe Dallas Mavericks so hitro pozabili na nesrečni domači poraz proti Los Angeles Clippersom (107:110), pozornost in besede podpore so izključno namenjali svojemu članu Dwightu Powllu. "V letu in pol, odkar sem član slačilnice Dallas Mavericks nisem spoznal človeka z večjo železno voljo. Ne poznam mentalno bolj trdne osebe, kot je on. Nihče v ekipi ne dela na treningih tako naporno in tudi zato sem prepričan, da se bo vrnil še boljši, kot je bil," je po tekmi zbranim novinarjem hitel razlagati slovenski čudežni košarkar Luka Dončić, ki je dosegel 36 točk, dodal še deset skokov in devet podaj, a je bil v ključnih trenutkih nenatančen.





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke





Luka Dončić, Dwight Powell in Kristaps Porzingis. Slednji se je po desetoh tekmah vrnil na parket, Powell pa je že končal sezono. FOTO: AP