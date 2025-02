Norija v LA: Pozabite na modro, novi hit je vijoličasto-zlati dres s kultno 77

Čeprav se je najprej govorilo, da naj bi Luka Dončić debitiral za Los Angeles Lakerse že v soboto na tekmi proti Indiana Pacersom, so v moštvu potrdili, da bo na debi treba počakati še nekaj dni. Naslednja možna in verjetna opcija je v noči na torek proti ekipi Utah Jazz. "Veselim se, da bova zaigrala skupaj, komaj čakam. Vse, kar počnem na parketu, je sposoben narediti tudi on ali narediti še bolje. Tako vrhunski je, čeprav je star šele 25 let, je unikaten igralec, poseben igralec. Talent, ki se pojavi enkrat na generacijo, zelo hvaležen sem, da bom lahko z njim delil parket," se prve tekme veseli tudi legendarni LeBron James. 40-letnik je zablestel na zadnji tekmi, ki so jo Jezerniki odigrali proti Golden State Warriorsom in jo tudi dobili 120:112.