Požar razdejal rezidenco nekdanjega trenerja Gorana Dragića

Obvestilo, da gori v hiši v prestižni soseski Coral Gables, so prijavili v četrtek ob 4.36 zjutraj, so sporočili iz gasilske službe Miami-Dade. "Ko smo prišli na kraj, je so ognjeni zublji segali že višje od dreves," je dejala poveljnica gasilskega reševalnega bataljona Miami-Dade Victoria Byrd. Ko je izbruhnil požar, v hiši ni bilo nikogar in ni bilo poročil o poškodovanih ali smrtnih žrtvah.

Heat so v sredo zvečer končali štiri tekme v gosteh s porazom proti Denverju. Čarterski let ekipe je pristal na letališču v Miamiju približno 35 minut po tem, ko so se gasilci odzvali na požar. Videoposnetek, posnet na kraju dogodka v četrtek zjutraj, prikazuje Erika Spoelstro, ki so ga prejšnji mesec imenovali za selektorja ameriške reprezentance, kako opazuje gasilce, kako gasijo plamene, ki so zajeli hišo s petimi spalnicami.