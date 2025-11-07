Svetli način
Košarka

Požar razdejal rezidenco nekdanjega trenerja Gorana Dragića

Miami, 07. 11. 2025 07.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
4

Trener Miami Heat Erik Spoelstra se je vrnil s sredo zvečer z gostovanja ekipe v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Denverju in ugotovil, da je njegov dom na Floridi zajel požar, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trajalo je osem ur, da so gasilci pogasili požar. Spoelstra je bil trener, ko je slovenski as Goran Dragić igral za Miami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obvestilo, da gori v hiši v prestižni soseski Coral Gables, so prijavili v četrtek ob 4.36 zjutraj, so sporočili iz gasilske službe Miami-Dade. "Ko smo prišli na kraj, je so ognjeni zublji segali že višje od dreves," je dejala poveljnica gasilskega reševalnega bataljona Miami-Dade Victoria Byrd. Ko je izbruhnil požar, v hiši ni bilo nikogar in ni bilo poročil o poškodovanih ali smrtnih žrtvah.

Heat so v sredo zvečer končali štiri tekme v gosteh s porazom proti Denverju. Čarterski let ekipe je pristal na letališču v Miamiju približno 35 minut po tem, ko so se gasilci odzvali na požar. Videoposnetek, posnet na kraju dogodka v četrtek zjutraj, prikazuje Erika Spoelstro, ki so ga prejšnji mesec imenovali za selektorja ameriške reprezentance, kako opazuje gasilce, kako gasijo plamene, ki so zajeli hišo s petimi spalnicami.

Erik Spoelstra
Erik Spoelstra FOTO: AP

"Ob prihodu so enote ugotovile, da so plameni zajeli celotno hišo, vdrla pa se je tudi streha," je dejal Byrd in dodal, da vzrok požara še preiskujejo. Petinpetdesetletni Spoelstra je bil pomočnik glavnega trenerja ameriške reprezentance na lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

Bil je pomočnik trenerja ekipe Heat, ki je leta 2006 osvojila naslov prvaka lige NBA, in je kot glavni trener vodil Miami do naslovov v letih 2012 in 2013. Heat bodo na naslednji tekmi v ligi NBA gostili Charlotte Hornets. Iz ekipe so sporočili, da bo tekmo vodil Spoelstra. "Hvaležni smo, da v požaru v rezidenci trenerja Spoelstre danes zjutraj ni bil nihče poškodovan," so v izjavi zapisali pri Heatu. "Naše misli, molitve in vsa naša pomoč so v tem času s Spoomom in njegovo družino."

košarka požar spoelstra
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zvedavi_norec
07. 11. 2025 08.33
Bivšo ženo bi bilo za vprašat...
ODGOVORI
0 0
Slash
07. 11. 2025 08.19
+2
Lesena baraka pač.
ODGOVORI
2 0
Kviz
07. 11. 2025 08.17
+3
A je to dragić sporoči? Bo potrebno poslati naše avione da pogasijo.
ODGOVORI
3 0
devlon
07. 11. 2025 08.15
+1
zato ne kupujem stvari iz poliestra
ODGOVORI
1 0
