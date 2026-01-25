'Pozdravljen prijatelj', Shaq z Dončićem ponovno spregovoril v slovenščini

Šele drugič v svoji karieri je Luka Dončić gostoval pri Dallas Mavericks. Tudi tokrat je bil strelsko razpoložen, s 33 točkami je dodal še 11 asistenc in 8 skokov. Jezerniki so na koncu slavili z rezultatom 116:110. Za Luko je bila vnovična vrnitev v Teksas seveda posebna, očitno pa je, da Slovenec še ni pozabil svojih igralnih dni v American Airlines Centru. Ob polčasu je Dončić skoraj zavil v napačni tunel, ki je namenjen domačim košarkarjem: "Že prvič, ko sem se vrnil, sem želel oditi proti domači slačilnici, pozabil sem, da je gostujoča na drugi strani. Danes se mi je to spet zgodilo ob polčasu, malce sem bil zmeden," je priznal 26-letnik.
Ob koncu intervjuja je Luka znova dobil občutek domačnosti, tokrat tiste slovenske. Legendarni Shaquille O'Neal ga je namreč nagovoril v maternem jeziku. Odlični nekdanji center jezernikov je v sicer polomljeni slovenščini dejal: "Pozdravljen, prijatelj," in poskrbel za nasmeh na obrazu Dončića. Shaqovi govori v tujih jezikih so čez leta postali že tradicionalni, velikokrat se na enak način zabava s srbskim košarkarjem Denverja Nikolo Jokićem. Poleg 216 visokega orjaka je Slovenca nagovoril tudi Kenny Smith, ki sicer ni uporabil slovenščine, kljub temu pa je bil njegov "Kako si, brate?" Luki zelo všeč.
