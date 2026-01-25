'Pozdravljen prijatelj', Shaq z Dončićem ponovno spregovoril v slovenščini

Šele drugič v svoji karieri je Luka Dončić gostoval pri Dallas Mavericks. Tudi tokrat je bil strelsko razpoložen, s 33 točkami je dodal še 11 asistenc in 8 skokov. Jezerniki so na koncu slavili z rezultatom 116:110. Za Luko je bila vnovična vrnitev v Teksas seveda posebna, očitno pa je, da Slovenec še ni pozabil svojih igralnih dni v American Airlines Centru. Ob polčasu je Dončić skoraj zavil v napačni tunel, ki je namenjen domačim košarkarjem: "Že prvič, ko sem se vrnil, sem želel oditi proti domači slačilnici, pozabil sem, da je gostujoča na drugi strani. Danes se mi je to spet zgodilo ob polčasu, malce sem bil zmeden," je priznal 26-letnik.