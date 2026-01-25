Naslovnica
Košarka

'Pozdravljen prijatelj', Shaq z Dončićem ponovno spregovoril v slovenščini

Dallas, 25. 01. 2026 11.43 pred 47 minutami 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Luka Dončić

Luka Dončić ima za sabo čustven večer. Po vrnitvi v nekoč domači Dallas je svojim jezernikom s 33 točkami pomagal do pomembne zmage v lovu za neposredno uvrstitev v končnico. Po tekmi je bil gost v oddaji Inside the NBA, kjer ga je legendarni Shaquille O'Neal nagovoril v slovenščini, česar se je Ljubljančan razveselil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šele drugič v svoji karieri je Luka Dončić gostoval pri Dallas Mavericks. Tudi tokrat je bil strelsko razpoložen, s 33 točkami je dodal še 11 asistenc in 8 skokov. Jezerniki so na koncu slavili z rezultatom 116:110. Za Luko je bila vnovična vrnitev v Teksas seveda posebna, očitno pa je, da Slovenec še ni pozabil svojih igralnih dni v American Airlines Centru. Ob polčasu je Dončić skoraj zavil v napačni tunel, ki je namenjen domačim košarkarjem: "Že prvič, ko sem se vrnil, sem želel oditi proti domači slačilnici, pozabil sem, da je gostujoča na drugi strani. Danes se mi je to spet zgodilo ob polčasu, malce sem bil zmeden," je priznal 26-letnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob koncu intervjuja je Luka znova dobil občutek domačnosti, tokrat tiste slovenske. Legendarni Shaquille O'Neal ga je namreč nagovoril v maternem jeziku. Odlični nekdanji center jezernikov je v sicer polomljeni slovenščini dejal: "Pozdravljen, prijatelj," in poskrbel za nasmeh na obrazu Dončića. Shaqovi govori v tujih jezikih so čez leta postali že tradicionalni, velikokrat se na enak način zabava s srbskim košarkarjem Denverja Nikolo Jokićem. Poleg 216 visokega orjaka je Slovenca nagovoril tudi Kenny Smith, ki sicer ni uporabil slovenščine, kljub temu pa je bil njegov "Kako si, brate?" Luki zelo všeč.

luka dončić shaquille oneal slovenščina dallas vrnitev

'Vsakič, ko bom prišel, bo čustveno'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zrcalo
25. 01. 2026 13.46
Kakorkoli, to je velika reklama za Slovenijo. Povprečni Američan prej splih ni vedel, da je na planetu naša država. Prav po zaslugi LD 77, pa je prepoznavna tudi na drugih celinah.
Odgovori
+2
2 0
Volja
25. 01. 2026 13.27
Zabavno. 🫶🙌🙌🙌
Odgovori
+3
3 0
Mean Cat
25. 01. 2026 13.15
Nova doza #77
Odgovori
+0
1 1
