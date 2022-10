Pravi obraz zmajev, po katerem so si v Tivoliju (vsaj nekoliko) oddahnili

Izgubljene žoge košarkarjev Cedevite Olimpije na začetku sobotnega obračuna proti MZT-ju in hitro vodstvo gostov s petimi točkami, so dale slutiti, da je pred ljubljanskimi navijači v Tivoliju nov mučen popoldan. Izteklo se je veliko bolje – tako kot so si v taboru zmajev lahko le želeli. Zanesljiva zmaga (93:73) za prekinitev niza štirih porazov in lepšo popotnico pred nadaljevanjem natrpane sezone. Predvsem pa so v hramu slovenske košarke, kjer smo lahko začutili veliko olajšanje, blesteli nekateri, ki doslej niso bili v prvem planu.

icon-expand Alen Omić je dosegel 19 točk, tri manj Yogi Ferrell (na footgrafiji), dvomestna pa so bili še Edo Murić (11) in Marko Jeremić ter Josh Adams (oba 10). FOTO: Cedevita Olimpija

"Po težavah, ki smo jih imeli v zadnjem času, je ta zmaga zelo pomembna. Že na treningu pred tekmo smo čutili pritisk. Videti je bilo, da si fantje želijo te zmage. Obramba je bila danes na pravem nivoju. Vsak, ki je stopil na parket, je prispeval svoje. To je bila prava ekipna predstava. Od tu naprej moramo nadaljevati in čakati, da se vrnejo še ostali," je po tretji zmagi na četrti tekmi v Aba ligi ugotavljal Jurica Golemac. Ob kopici odsotnih so v taboru zmajev za sobotno tekmo prijavili le deset košarkarjev. Prav vsak je prispeval svoje, kar najbolj potrjuje podatek, da se samo Jan Kosi ni vpisal med strelce, vsi ostali pa so prispevali vsaj šest točk. "Od prvega do zadnjega smo si želeli to zmago. Imeli smo smolo, da so nekateri bolani ali poškodovani. Dali smo vse od sebe. MZT je nevarna ekipa, mi pa smo jo pustili na 73 točkah. To smo potrebovali, da lahko gremo naprej," je povedal z 19 točkami najboljši strelec Olimpije Alen Omić.

'Če igraš dobro obrambo, ti steče tudi v napadu' Prvi center zmajev je osemkrat vrgel iz igre in prav tolikokrat zadel, tudi trojko ob izteku napada v drugi četrtini. Da so njegovi varovanci tako dobro zadevali, je bila v prvi vrsti zaslužna predstava na drugi strani parketa, je poudaril Golemac: "MZT je dal 73 točk. Vsaj deset so jih dosegli iz težkih metov, ker je bila naša obramba odlična. Danes so vsi pritiskali, vseh deset je igralo agresivno. Če igraš dobro obrambo, ti na koncu steče tudi v napadu." V Tivoliju je zmagovalca odločil delni izid 11:3 na začetku tretje četrtine, po katerem se gostje iz Skopja niso več približali na enomestno razliko. A na začetku ni prav nič kazalo, da bomo v zaključku spremljali miren razplet. MZT je namreč hitro povedel za pet, prvo četrtino celo dobil, šele proti koncu druge pa so zmaji zagospodarili na parketu legendarne dvorane pod Rožnikom. O raztresenem uvodu v srečanje je Golemac povedal, da ne more nikomur zameriti, saj je po štirih zaporednih porazih povsem normalno, da je bilo v igri več živčnosti kot običajno. "Nihče si ne želi izgubljati tekem, zato je bila nervoza pričakovana. Čeprav je bil pritisk velik, se nismo ustavili. Tudi ko smo izgubljali žoge, nismo iskali individualnih rešitev. Pristop je bil zelo dober in moramo nadaljevati v tem ritmu," je bil zadovoljen trener Ljubljančanov.

icon-expand Matic Rebec je bil eden najbolj razpoloženih v taboru Cedevite Olimpije. Na parketu se je odlično dopolnjeval tudi s prvim organizatorjem igre Yogijem Ferrellom. FOTO: Cedevita Olimpija

Rebec pokazal, zakaj je dobil pogodbo Še posebej ga lahko veseli predstava Matica Rebca, za katerim je daleč najboljša tekma, odkar je sredi oktobra podpisal kratkoročen dogovor z zmaji. Dosegel je devet točk in podelil še štiri asistence. "Že dolgo časa trenira z nami. Na treningih je pokazal vse. Že ko je dobil priložnost proti Joventutu, je dvignil ekipo. Odlično drži ritem, daje inteziteto v napadu. Ima kakovost, da igra na tem nivoju," je bil Golemac poln hvale na račun 27-letnika. Potem ko so pred dnevi v zmajevem gnezdu prekinili pogodbo z Američanom Aaronom Harrisonom, se pojavljajo ugibanja, da pri Cedeviti Olimpiji na prestopni tržnici še niso rekli zadnje. Golemac je glede tega povedal, da seveda spremljajo in gledajo določene košarkarje, a da so predvsem osredotočeni na tiste, ki se vračajo v polni pogon. Teh je v Ljubljani kar nekaj – Zoran Dragić se še ni vrnil po poškodbi na Eurobasketu, znova sta manjkala tudi Hrvata Karlo Martković in Lovro Gnjidić.

Kako pa so poraz videli v taboru gostov? "Čestitke Olimpiji za izjemno predstavo in zmago. Od druge četrtine naprej je naša obramba razpadla. Nismo uspeli zaustaviti Alena Omića. Preprosto so imeli več želje. Imeli so deset skokov več, kar pove vse" je bil na novinarski konferenci jedrnat trener MZT-ja Aleksandar Petrović.

Zmaje pred reprezentančnim premorom čakata še obračuna v Eurocupu, ko bodo v sredo gostovali pri Reyer Venezii, in Aba Ligi, v sklopu katere bo prihodnjo nedeljo v Ljubljani gostoval FMP, ki po nepopolno odigranem petem krogu zaseda prvo mesto regionalnega prvenstva. Nato sledita dva tedna premora, ki ju, kot pravi Golemac, že komaj čakajo.