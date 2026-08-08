Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Pravice posameznika in meje športa: Nekdanji igralec lige NBA želi zaigrati v ženski ligi

New York, 08. 08. 2026 14.38 pred enim dnevom 4 min branja 9

Avtor:
Š.Z.
Enes Kanter Freedom

Razprava o vključevanju transspolnih oseb v ligo WNBA je dobila novo poglavje. Nekdanja igralca lige NBA Enes Kanter Freedom in Royce White sta z napovedjo prijave na nabor lige WNBA leta 2027 odprla novo fronto v že tako vroči razpravi o nastopanju transspolnih oseb v ženskem športu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kontroverzni nekdanji košarkar v ligi NBA Enes Kanter Freedom je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, ki je sprožil precej polemik. Dejal je, da se namerava leta 2027 prijaviti na nabor ženske različice lige NBA – WNBA. V Švici rojeni nekdanji turški reprezentant vztraja, da je njegova pravna ekipa preučila veljavna pravila lige in meni, da obstaja možnost, da se registrira za nabor, ki je predviden za april prihodnje leto.

"Po skrbnem premisleku in pregledu trenutnih smernic lige se uradno razglašam za potencialno igralko v ligi WNBA," je dejal 34-letnik.

Nekdanji center je jasno poudaril, da njegov namen ni žaliti ali zasmehovati posameznika oziroma katere koli skupnosti.

"Nisem tukaj, da bi se norčeval, posmehoval ali žalil katero koli skupnost ali osebne odločitve kogar koli," je dejal in dodal, da želi predvsem opozoriti na to, da bi morala pravila veljati za vse enako.

Enes Kanter Freedom in Vivek Ramaswamy
Enes Kanter Freedom in Vivek Ramaswamy
FOTO: AP

Kanter Freedom je ob tem zatrdil, da sta tako on kot njegova ekipa pripravljena zahtevati, da se smernice lige WNBA uporabljajo pošteno, dosledno in brez izjem.

Svoje sporočilo je sklenil s provokativno izjavo: "Se vidimo na treningih."

Povod njegove cinične objave so govorice, da naj bi francoska transspolna košarkarica Julie Tetart v prihodnje zaigrala v ligi WNBA. Njegov videoposnetek so številni zato razumeli kot kritiko glede nastopanja transspolnih športnic v profesionalni ženski košarki.

Erdogan in Trump
Erdogan in Trump
FOTO: AP

To ni bila prva politično kontroverzna izjava v Kanterjevem življenju. V preteklosti je ostro kritiziral turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Njegovo vladavino je javno označeval za diktatorsko in ga primerjal z nekaterimi najbolj avtoritarnimi svetovnimi voditelji. Zaradi svojih političnih stališč je bil v Turčiji označen za "persono non grata".

Kanterjeva politična aktivnost je imela posledice tudi za košarkarjevo družino. Njegovi bližnji v Turčiji so bili zaradi njegovih stališč izpostavljeni pritiskom, Kanterjev oče je bil v preteklosti obtožen povezav s terorizmom. Turške oblasti so ga pozneje teh obtožb oprostile.

Po teh dogodkih si je Kanter v priimek dodal besedo Freedom in s tem poudaril svoje politično nasprotovanje turškemu režimu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kanterjeva napoved je sprožila verižno reakcijo

Po objavi Kanterjevega videoposnetka se je izzivanju pravil lige WNBA glede nastopanja transspolnih športnic pridružil še en nekdanji košarkar lige NBA – Royce White, danes republikanski kandidat za ameriški senat, ki je leta 2024 na splošnih volitvah izgubil proti demokratski senatorki slovenskih korenin Amy Klobuchar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

35-letnik je dejal, da lahko WNBA njegovemu izzivu naredi konec preprosto tako, da jasno izrazi svoje stališče glede vprašanja nastopanja moških v ženskih športih. Na vprašanje, ali bo svojo namero uresničil, če liga ne bo podala takšne izjave, je White odgovoril: "Oh, ne, definitivno grem na nabor. In nočem biti diskriminiran. Želim si pošteno obravnavo. Sem mlad, temnopolt, upam, da nekoč senator Združenih držav, ki bi si želel poštene možnosti za sodelovanje kot športnik, ki se včasih identificira kot transspolna ženska."

White je ob tem poudaril tudi, da po njegovem mnenju obstajajo pomembne biološke razlike med moškimi in ženskami, ki se jih je nesmiselno zabrisalo.

WNBA se je odzvala

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sprejemamo pravičnost, enakost, raznolikost in vključenost. Sovraštvo, zloraba in demonizacija katere koli osebe ali skupine ljudi, vključno s transspolnimi osebami, le še podžigajo strah, razdor in škodo. Še naprej bomo imeli težke pogovore. Vendar nas ne bodo uporabljali kot politične figure," so predstavniki lige WNBA zapisali na družbenih omrežjih.

Toda liga ima težave tudi pod domačo streho. Ena izmed največjih zvezdnic ženske košarke Sophie Cunningham odkrito kritizira udeležbo transspolnih oseb v ženskem športu. Trdi, da zaščita žensk v športu ni enaka sovraštvu do transspolnih oseb.

To razlikovanje je pomembno. Ne le v najboljši ženski košarkarski ligi, temveč v športu in družbi nasploh. Nesoglasja v pogovorih o tekmovalni poštenosti ne bi smela voditi v vprašanje osebne morale. Razprava o pravilih in mejah športa ne sme postati sodba o človeku.

Sophie Cunningham
Sophie Cunningham
FOTO: AP

Smernice za transspolne osebe v WNBA

Člen XIII kolektivne pogodbe lige WNBA iz leta 2026 določa, da lahko v ligi nastopajo le ženske. Vendar 409-stranski sporazum pojma "ženska" podrobneje ne opredeljuje in ne vsebuje posebnih smernic glede nastopanja transspolnih ali interspolnih oseb.

Prav to dvoumnost zdaj izkoriščajo kritiki pravil lige. WNBA se pri tem po njihovem mnenju ne bi smela postavljati pred izbiro med vključevanjem in zaščito ženskega športa. Potrebuje predvsem jasna, pregledna in dosledno uporabljena pravila, ki bodo opredeljevala upravičenost do nastopanja, zagotavljala tekmovalno pravičnost ter hkrati varovala dobrobit vseh igralk.

Razlagalnik

Amy Klobuchar je vplivna ameriška političarka in pravnica, ki od leta 2007 zastopa zvezno državo Minnesoto v senatu Združenih držav Amerike. Je članica Demokratske stranke in je znana po svojem zmernem političnem usmerjanju ter dolgoletnem delu v pravosodnem odboru senata. Njena družina ima slovenske korenine, saj so bili njeni stari starši po očetovi strani priseljenci iz Slovenije, kar Klobucharjeva pogosto poudarja kot del svoje osebne identitete.

Izraz 'persona non grata' izhaja iz latinščine in v dobesednem prevodu pomeni 'nezaželena oseba'. V diplomatskem smislu gre za uradno oznako države gostiteljice, s katero tujemu diplomatu ali predstavniku prepove vstop ali bivanje na svojem ozemlju. Ko je nekdo razglašen za persono non grata, to običajno pomeni, da je oseba v državi postala nezaželena zaradi svojih političnih stališč, kršenja zakonov ali dejanj, ki so v nasprotju z interesi države, kar vodi v izgon ali prekinitev diplomatskih odnosov.

WNBA (Women's National Basketball Association) je vrhunska profesionalna košarkarska liga za ženske v Združenih državah Amerike, ustanovljena leta 1996 kot ženski ekvivalent ligi NBA. Liga je ključna za razvoj ženske košarke na globalni ravni, saj igralkam omogoča profesionalno kariero in postavlja visoke standarde tekmovalnosti. Skozi leta je postala tudi pomembna platforma za družbeni aktivizem, saj se igralke pogosto zavzemajo za vprašanja enakosti spolov, rasne pravičnosti in človekovih pravic.

Recep Tayyip Erdogan je turški politik, ki od leta 2014 opravlja funkcijo predsednika Turčije, pred tem pa je bil med letoma 2003 in 2014 predsednik vlade. Njegova vladavina je zaznamovala sodobno turško zgodovino s številnimi strukturnimi spremembami v državi, vključno s prehodom iz parlamentarnega v predsedniški sistem. Njegova politika je pogosto predmet mednarodnih razprav, saj ga podporniki vidijo kot voditelja, ki je okrepil turško gospodarstvo in suverenost, medtem ko ga kritiki obtožujejo avtoritarnega vodenja, omejevanja svobode medijev in zatiranja politične opozicije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh VERIŽNA REAKCIJA ODGOVOR SMERNICE
NBA WNBA Sophie Cunningham Enes Kanter Royce White

Reaves poslal Dončiću jasno sporočilo

Transspolna košarkarica, ki dominira v Ligue 2, odprta za prestop v ligo WNBA

24ur.com WNBA košarkarice zgrožene: gledalci na parket mečejo spolne igračke
24ur.com Nova pravila za transspolne osebe, tokrat s strani svetovne atletike
24ur.com Transspolne osebe ne bodo več smele nastopati v ženski atletiki
24ur.com Imane Khelif vnovič poudarila, da ni transspolna oseba: Imam ženske hormone
24ur.com Transspolne ženske bodo izključili iz atletskih ženskih tekmovanj
24ur.com LeBron James: Gre za absolutno željo po nadzoru
24ur.com Na Otoku transspolnim ženskam ne bodo dovolili igrati na ženskih golfskih turnirjih
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
08. 08. 2026 20.10
Ma dej spel se ... in še ostali tebi podobni .. !!!
Odgovori
+3
3 0
Dunce
08. 08. 2026 19.42
Nika Kovač, opredeljuje sodobni feminizem kot prizadevanje za enakopravnost vseh zapostavljenih skupin, s poudarkom na solidarnosti in rušenju sistemskih neenakosti. Naj možak igra kjer misli, da mu je mesto,ne sme biti zapostavljen.
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1908566
08. 08. 2026 20.09
Če ti je Nika Kovač idol, je potem nekaj zelo narobe s teboj…..
Odgovori
+1
2 1
Dunce
08. 08. 2026 21.59
Se popolnoma strinjam, če si pa ti tako dojel, pa ni moja težava.
Odgovori
0 0
Kopite84
09. 08. 2026 15.35
Glede na to da ne razumeš kaj je hotel povedat, je očitno s tabo nekaj hudo narobe...
Odgovori
0 0
slayer2
08. 08. 2026 19.32
Tole je šlo čisto predaleč, o tem sploh ne bi smeli razpravljati,z razlogom so ženski in moški športi ločeni!!!
Odgovori
+6
6 0
cekinar
08. 08. 2026 17.53
A Maljevac je že tud kandidat za nabor WNBA?
Odgovori
+12
13 1
slayer2
08. 08. 2026 19.32
On je bolj za vaterpolo,,pa to!!!
Odgovori
+5
5 0
Rožle Patriot
08. 08. 2026 20.12
On se bo bolj potegoval ... da bo kot Žoga na igrišču !!!
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897