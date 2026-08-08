Pravice posameznika in meje športa: Nekdanji igralec lige NBA želi zaigrati v ženski ligi

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Kontroverzni nekdanji košarkar v ligi NBA Enes Kanter Freedom je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, ki je sprožil precej polemik. Dejal je, da se namerava leta 2027 prijaviti na nabor ženske različice lige NBA – WNBA. V Švici rojeni nekdanji turški reprezentant vztraja, da je njegova pravna ekipa preučila veljavna pravila lige in meni, da obstaja možnost, da se registrira za nabor, ki je predviden za april prihodnje leto. "Po skrbnem premisleku in pregledu trenutnih smernic lige se uradno razglašam za potencialno igralko v ligi WNBA," je dejal 34-letnik. Nekdanji center je jasno poudaril, da njegov namen ni žaliti ali zasmehovati posameznika oziroma katere koli skupnosti. "Nisem tukaj, da bi se norčeval, posmehoval ali žalil katero koli skupnost ali osebne odločitve kogar koli," je dejal in dodal, da želi predvsem opozoriti na to, da bi morala pravila veljati za vse enako.

Enes Kanter Freedom in Vivek Ramaswamy FOTO: AP

Kanter Freedom je ob tem zatrdil, da sta tako on kot njegova ekipa pripravljena zahtevati, da se smernice lige WNBA uporabljajo pošteno, dosledno in brez izjem. Svoje sporočilo je sklenil s provokativno izjavo: "Se vidimo na treningih." Povod njegove cinične objave so govorice, da naj bi francoska transspolna košarkarica Julie Tetart v prihodnje zaigrala v ligi WNBA. Njegov videoposnetek so številni zato razumeli kot kritiko glede nastopanja transspolnih športnic v profesionalni ženski košarki.

Erdogan in Trump FOTO: AP

To ni bila prva politično kontroverzna izjava v Kanterjevem življenju. V preteklosti je ostro kritiziral turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Njegovo vladavino je javno označeval za diktatorsko in ga primerjal z nekaterimi najbolj avtoritarnimi svetovnimi voditelji. Zaradi svojih političnih stališč je bil v Turčiji označen za "persono non grata". Kanterjeva politična aktivnost je imela posledice tudi za košarkarjevo družino. Njegovi bližnji v Turčiji so bili zaradi njegovih stališč izpostavljeni pritiskom, Kanterjev oče je bil v preteklosti obtožen povezav s terorizmom. Turške oblasti so ga pozneje teh obtožb oprostile. Po teh dogodkih si je Kanter v priimek dodal besedo Freedom in s tem poudaril svoje politično nasprotovanje turškemu režimu.

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Kanterjeva napoved je sprožila verižno reakcijo

Po objavi Kanterjevega videoposnetka se je izzivanju pravil lige WNBA glede nastopanja transspolnih športnic pridružil še en nekdanji košarkar lige NBA – Royce White, danes republikanski kandidat za ameriški senat, ki je leta 2024 na splošnih volitvah izgubil proti demokratski senatorki slovenskih korenin Amy Klobuchar.

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35-letnik je dejal, da lahko WNBA njegovemu izzivu naredi konec preprosto tako, da jasno izrazi svoje stališče glede vprašanja nastopanja moških v ženskih športih. Na vprašanje, ali bo svojo namero uresničil, če liga ne bo podala takšne izjave, je White odgovoril: "Oh, ne, definitivno grem na nabor. In nočem biti diskriminiran. Želim si pošteno obravnavo. Sem mlad, temnopolt, upam, da nekoč senator Združenih držav, ki bi si želel poštene možnosti za sodelovanje kot športnik, ki se včasih identificira kot transspolna ženska." White je ob tem poudaril tudi, da po njegovem mnenju obstajajo pomembne biološke razlike med moškimi in ženskami, ki se jih je nesmiselno zabrisalo.

WNBA se je odzvala

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"Sprejemamo pravičnost, enakost, raznolikost in vključenost. Sovraštvo, zloraba in demonizacija katere koli osebe ali skupine ljudi, vključno s transspolnimi osebami, le še podžigajo strah, razdor in škodo. Še naprej bomo imeli težke pogovore. Vendar nas ne bodo uporabljali kot politične figure," so predstavniki lige WNBA zapisali na družbenih omrežjih. Toda liga ima težave tudi pod domačo streho. Ena izmed največjih zvezdnic ženske košarke Sophie Cunningham odkrito kritizira udeležbo transspolnih oseb v ženskem športu. Trdi, da zaščita žensk v športu ni enaka sovraštvu do transspolnih oseb. To razlikovanje je pomembno. Ne le v najboljši ženski košarkarski ligi, temveč v športu in družbi nasploh. Nesoglasja v pogovorih o tekmovalni poštenosti ne bi smela voditi v vprašanje osebne morale. Razprava o pravilih in mejah športa ne sme postati sodba o človeku.

Sophie Cunningham FOTO: AP

Smernice za transspolne osebe v WNBA

Člen XIII kolektivne pogodbe lige WNBA iz leta 2026 določa, da lahko v ligi nastopajo le ženske. Vendar 409-stranski sporazum pojma "ženska" podrobneje ne opredeljuje in ne vsebuje posebnih smernic glede nastopanja transspolnih ali interspolnih oseb. Prav to dvoumnost zdaj izkoriščajo kritiki pravil lige. WNBA se pri tem po njihovem mnenju ne bi smela postavljati pred izbiro med vključevanjem in zaščito ženskega športa. Potrebuje predvsem jasna, pregledna in dosledno uporabljena pravila, ki bodo opredeljevala upravičenost do nastopanja, zagotavljala tekmovalno pravičnost ter hkrati varovala dobrobit vseh igralk.