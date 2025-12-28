Naslovnica
Praznični kaos v NBA: pretep, množične izključitve in nešportni Antetokounmpo

Chicago, 28. 12. 2025 09.08

L.M. STA
Pretep Alvarada in Williamsa

Praznični večer v NBA so poleg odličnih košarkarskih akcij zaznamovale vročekrvne poteze številnih košarkarjev. Na parkete severnoameriške lige se je vrnil zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, ki je ob svojem povratku poskrbel za potezo, ki je zakuhala strasti po koncu tekme. Pestro je bilo tudi na tekmi med New Orleans Pelicans in Phoenix Suns, kjer so zapele tudi pesti.

Giannis Antetokounmpo se je vrnil po osmih tekmah premora zaradi težav s poškodbo. Grški zvezdnik je v 25 minutah dosegel 29 točk in osem skokov ter popeljal Buckse do zmage nad Chicagom z izidom 112:103. 31-letnik je zadel 10 od 15 metov iz igre in osem od 10 prostih metov, Milwaukee pa je izboljšal svoj izkupiček v zmagah in porazih na 13-19. Prvaki lige NBA leta 2021 so trenutno na 11. mestu v razvrstitvi vzhodne konference.

Antetokounmpo si je v začetku tega meseca nategnil desno mečno mišico, Bucks pa so brez njega dosegli le dve zmagi na osmih tekmah. "Fant se je pravkar vrnil na svojo prvo tekmo. Vesel je, da je spet na igrišču," je dejal trener Bucks Doc Rivers, ki je svojemu zvezdniškemu visokemu igralcu omejil čas na igrišču.

"Nismo želeli, da bi imel veliko dela z žogo," je dejal Rivers. "Minutno gledano mislim, da se je vse skupaj izšlo res dobro. Bila je dobra zmaga za nas." Vrnitev dvakratnega najkoristnejšega igralca lige na parket je okrepila samozavest njegovih soigralcev. "Ko ekipa teče naprej in ga imaš na igrišču, imaš občutek, da boš dobil žogo ali dober met," je dejal Rivers. "Ko ni na igrišču, lahko pride do trenutkov rezultatske suše."

Grk je ob svojem povratku takoj poskrbel za popestritev akcije na parketih najmočnejše košarkarske lige. Nekaj sekund pred koncem tekme je, namesto da bi pustil, da se čas izteče, atraktivno zabil in še dodatno ponižal domačo zasedbo. Košarkarji Chicaga s potezo 31-letnika seveda niso bili zadovoljni in po zadnjem sodnikovem žvižgu se je razvnel velik konflikt med obema ekipama. Igralci so se sčasoma le umirili in odšli v slačilnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu pa je bilo tenzijo čutiti tudi v izjavah po koncu srečanja. Črnogorski košarkar Chicaga Nikola Vučević je takole zbodel Grka in poslal puščico proti Milwaukeeju: "Vprašal sem ga, zakaj je to storil? Mislim, da je še vedno jezen, ker ga nismo želeli v svojih vrstah."

Antetokounmpo pa očitno meni, da je take vrste konflikt lahko dober za njegovo moštvo: "13 let sem že v ligi, tako da vem, o čem govorim. Če bomo še naprej tako izgubljali, bomo izgubili več kot polovico igralcev. Če je moje zabijanje streznitev, ki jo potrebujemo, da se zavedamo, za kaj se borimo, tudi prav."

David proti Goljatu v New Orleansu

Pretep Williamsa in Alvarada
Pretep Williamsa in Alvarada
Kri je zavrela tudi na tekmi med New Orleans Pelicans in Phoenix Suns. V tretji četrtini sta si v lase skočila center Sonc Mark Williams in domači organizator igre Jose Alvarado. Začelo se je z blokado, ki jo je Williams nastavil Alvaradu in poskrbel, da je domači košarkar zakrivil prekršek. 27-letnika je poteza očitno razjezila, saj je več kot 40 centimetrov višjega takoj odrinil in mu namenil nekaj sočnih besed.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ta mu ni ostal dolžan in košarkarja sta se takoj zapletla v fizični konflikt, v katerem je prvi udarec vrgel Alvarado. Poteza, ki jo redko vidimo na profesionalni ravni športa. Oba sta bila po umiritvi strasti izključena. Strateg gostov Jordan Ott meni, da je razlog za pretep tudi natrpan urnik: "Nisem točno videl, kaj se je zgodilo, vem samo, da sta si skočila v lase. Za nas je to drugi zaporedni večer s tekmo, vsem nam primanjkuje spanca. V takih situacijah se vedno nekaj zgodi."

"Tepli smo se košarkarsko in nekošarkarsko. Vse to je bilo potrebno, da smo prišli do zmage," je po tekmi dejal domači igralec Royce O'Neale.

