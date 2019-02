Prebujeni Kratkohlačniki z zmago nad Orlandom na pomoč Miamiju

Ekipa Orlando Magic si preboja med najboljše severnoameriške ekipe v ligi NBA ni zagotovila že vse od leta 2012, v slovitem Madison Square Gardnu pa je utrpela poraz v nepravem trenutku. Odločili so rezervisti New York Knicksov, ki so zrežirali preobrat in premagali floridske igralce s klopi kar s 75:7. Blestela sta zlasti Emmanuel Mudiay, ki je končal pri 19 točkah, in Mitchell Robinson, ki je zbral 17 točk, 14 skokov, šest blokad in tri ukradene žoge, poroča STA.

To je bila še druga zaporedna zmaga Kratkohlačnikov v Madison Square Gardnu, potem ko so pred tem v domači dvorani izgubili kar 18 tekem v nizu. Skupno pa so zmagali na treh od zadnjih štirih tekem. Najboljša strelca ekipe s Floride, ki je imela ob vstopu v zadnjo četrtino še velikansko prednost (90:78), sta bila Nikola Vučevićin Aaron Gordon, ki sta vsak dosegla po 26 točk.

Raptorsi ostajajo blizu Bucksov, Nuggetsi doma premagali Oklahomo

Toronto Raptorsi v vzhodni konferenci nekako držijo korak z vodilnimi Milwaukee Bucksi; tokrat so s 118:95 premagali Boston Celticse. Izkazala sta se kamerunski as Pascal Siakam, ki je dosegel 25 točk, KawhiLeonardpa jih je k zmagi, s katero zdaj le še dve tekmi zaostajajo za Bucksi, dodal 21. Za Kelte je bil to še tretji zaporedni poraz, potem ko so gostitelji zaustavili njihovega prvega zvezdnika Kyrieja Irvinga pri le sedmih točkah. Prvi strelec gostov je bil MarcusMorriss 17 točkami. Košarkarji Bostona so ta čas na petem mestu vzhoda s 37 zmagami in 24 porazi.

Tekma večera je bila na sporedu v Denverju, kjer so bili domači Nuggetsi s 121:112 boljši od ekipe Oklahoma City Thunder. Prvi zvezdnik koloradskega moštva, somborski orjak Nikola Jokić, je k tokratni zmagi prispeval 36 točk (met 11/25), devet skokov in deset podaj ter tako za las ostal brez novega trojnega dvojčka.