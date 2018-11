Prebujeni Prepelič prvi strelec Reala, blestel tudi 'novi Dončić'

Ritem je hud in bo postal še veliko hujši, zato trener Real Madrida Pablo Laso že ponuja več priložnosti papirnatim rezervistom, med katerimi je tudi Klemen Prepelič . Realova polet na okrepitev je zaenkrat še precej v senci bolj znanih posameznikov v moštvu, a na obračunu z baskovsko ekipo Delteco GBC je Laso odpočil Anthonyja Randolpha , Sergia Llulla in Rudyja Fernandeza .

Poleg Prepeliča je navijače v domači dvorani WiZink Center navdušil tudi 16-letni Usman Garuba, talentirani center, ki je po slovesu Luka Dončićatisti, v katerega realovci v mladinskem pogonu polagajo največ upov. Z nekaj potezami je tribune dvignil na noge, v 14 minutah pa se je izkazal dovolj za statistični indeks 14.

Prepelič je zadel tri mete z razdalje in v enajstih minutah prvega polčasa zbral deset točk. Nekaj časa je igral na položaju organizatorja igre namesto Facunda Campazzain svojemu moštvu pomagal do izjemno visoke prednosti z 28 točkami (50:22). Prepelič je tekmo sklenil s 14 točkami.

Izid 9. kroga Lige Endesa:

Real Madrid ‒ Delteco GBC 104:71 (28:18, 28:13, 23:16, 25:24)

(Klemen Prepelič 14 točk, 1 skok in 1 podaja v 22:49 za Real, Anthony Randolph ni igral za Real.)