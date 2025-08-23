Eurobasket: Srbija z naskokom prvi favorit, Slovenija v ozadju

V sredo se začenja 42. evropsko košarkarsko prvenstvo. Skupinski del bodo gostile Poljska, kjer bo igrala naša izbrana vrsta, Finska, Ciper in Latvija, ki so ji pripadli tudi izločilni boji. Na stavnicah je z naskokom prvi favorit zvezdniška zasedba Srbije, ki ji sledita Nemčija in Francije. Slovenija si skupaj z Italijo, Litvo in Turčijo deli sedmo mesto.

Srbi so prvi favoriti za zlato na Eurobasketu, Nikola Jokić bi po napovedih stavnicah moral pobrati nagrado MVP.

Medtem ko košarkarski navdušenci odštevajo zadnje dni pred težko pričakovanim Eurobasketom, stavnice prilagajajo svojo ponudbo na podlagi videnega na prijateljskih tekmah. Prav zato ne čudi, da je Srbija z Nikolo Jokićem in Bogdanom Bogdanovićem prvi favorit. V tem mesecu so varovanci Svetislava Pešića odigrali sedem pripravljalnih tekem in prav vse dobili. Grčijo in Nemčijo, ki sodita v najožji krog kandidatov za naslov, so premagali z dvomestno razliko. Na generalki v Beogradu so pometli z nemočno slovensko reprezentanco (106:72). Kvota na zmago Srbije je 2,35.

Drugi favoriti po mnenju stavnic so aktualni svetovni prvaki Nemci (kvota 6,5). Sledijo jim Francozi (7) in Grki (11), ki imajo v svojih vrstah Giannisa Antetokunmpa. Zanj sicer velja, da odlične forme z NBA parketov običajno ni uspel prenesti v reprezentančni dres. Za Grki najdemo Špance, ki so precej presenetljivo dobili zadnje evropsko prvenstvo, potem ko so v berlinskem finalu ugnali Francoze. Šesta med favoriti je Latvija, sedmo mesto pa si s kvoto 21 delijo Slovenija, Litva, Italija in Turčija.

Niti Luka Dončić ni uspel preprečiti blamaže proti Srbiji.

Tudi stavnice tako odražajo splošno sprejeto mnenje glede varovancev Aleksandra Sekulića, ki so zavoljo Luke Dončića lahko nevarni vsakomur, a v tem trenutku delujejo kot razbita četa, nezmožna poseči po odmevni uvrstitvi. Zato ne bi bilo presenetljivo, če bi Slovenija denimo ostala pred pragom četrtfinala. Na roko ji sicer gre precej ugodna skupina D, v kateri se bo pomerila z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom. V izločilne boje bodo potovale štiri najboljše reprezentance, zato napredovanje Slovenije v osmino finala vendarle ne bi smelo biti pod vprašajem.