Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Eurobasket: Srbija z naskokom prvi favorit, Slovenija v ozadju

Katovice, 23. 08. 2025 09.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
16

V sredo se začenja 42. evropsko košarkarsko prvenstvo. Skupinski del bodo gostile Poljska, kjer bo igrala naša izbrana vrsta, Finska, Ciper in Latvija, ki so ji pripadli tudi izločilni boji. Na stavnicah je z naskokom prvi favorit zvezdniška zasedba Srbije, ki ji sledita Nemčija in Francije. Slovenija si skupaj z Italijo, Litvo in Turčijo deli sedmo mesto.

Srbi so prvi favoriti za zlato na Eurobasketu, Nikola Jokić bi po napovedih stavnicah moral pobrati nagrado MVP.
Srbi so prvi favoriti za zlato na Eurobasketu, Nikola Jokić bi po napovedih stavnicah moral pobrati nagrado MVP. FOTO: Profimedia

Medtem ko košarkarski navdušenci odštevajo zadnje dni pred težko pričakovanim Eurobasketom, stavnice prilagajajo svojo ponudbo na podlagi videnega na prijateljskih tekmah. 

Prav zato ne čudi, da je Srbija z Nikolo Jokićem in Bogdanom Bogdanovićem prvi favorit. V tem mesecu so varovanci Svetislava Pešića odigrali sedem pripravljalnih tekem in prav vse dobili. Grčijo in Nemčijo, ki sodita v najožji krog kandidatov za naslov, so premagali z dvomestno razliko. Na generalki v Beogradu so pometli z nemočno slovensko reprezentanco (106:72). Kvota na zmago Srbije je 2,35. 

Preberi še Zakaj šokantni rezultati na parketu?

Drugi favoriti po mnenju stavnic so aktualni svetovni prvaki Nemci (kvota 6,5). Sledijo jim Francozi (7) in Grki (11), ki imajo v svojih vrstah Giannisa Antetokunmpa. Zanj sicer velja, da odlične forme z NBA parketov običajno ni uspel prenesti v reprezentančni dres.

Za Grki najdemo Špance, ki so precej presenetljivo dobili zadnje evropsko prvenstvo, potem ko so v berlinskem finalu ugnali Francoze. Šesta med favoriti je Latvija, sedmo mesto pa si s kvoto 21 delijo Slovenija, Litva, Italija in Turčija.

Niti Luka Dončić ni uspel preprečiti blamaže proti Srbiji.
Niti Luka Dončić ni uspel preprečiti blamaže proti Srbiji. FOTO: Profimedia

Tudi stavnice tako odražajo splošno sprejeto mnenje glede varovancev Aleksandra Sekulića, ki so zavoljo Luke Dončića lahko nevarni vsakomur, a v tem trenutku delujejo kot razbita četa, nezmožna poseči po odmevni uvrstitvi. Zato ne bi bilo presenetljivo, če bi Slovenija denimo ostala pred pragom četrtfinala. 

Na roko ji sicer gre precej ugodna skupina D, v kateri se bo pomerila z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom. V izločilne boje bodo potovale štiri najboljše reprezentance, zato napredovanje Slovenije v osmino finala vendarle ne bi smelo biti pod vprašajem. 

Preberi še Žalostna, a kruta realnost: Slovenija še nikoli ni bila tako nebogljena

V boju za nagrado najboljšega posameznika turnirja najvišje kotira Nikola Jokić (kvota 2,4), sledita mu nemška zvezdnika Franz Wagner (8) in Dennis Schröder (9), nato pa že najdemo Antetokounmpa in Dončića s kvoto 10. 

košarka slovenija srbija eurobasket stavnice
Naslednji članek

Zakaj šokantni rezultati na parketu?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
23. 08. 2025 11.01
Naj še Dončić začne igrati za Srbijo, po duši je njihov. Z našo reprezentanco samo izgublja ugled. Košarka je 5 na 5, ne pa eden proti petim.
ODGOVORI
0 0
Kriss-slo
23. 08. 2025 11.01
Se enkrat sem gledal tekmo s srbijo..zoga sploh ni slabo krozila..bilo je dosti odprtih metov ki jih nasi drugokategorni igralcine zadevajo..ZATO IGRAJO KJER IGRAJO..zelo slaba je bila pa obramba..prevzemanje in podobne stvari so stvar igralca ne trenerja..to so naucene stvari ki jih na treningu samo trenirajo ne ucijo..igralec mora imeti tudi malo inteligence..skratka ..sekulic je v zej rep se najmanjsi problem..res da so vrgli ven z dragica ,enega emredkih z preizkuseno kvaliteto, ker se je klan doncic tako odlocil..vemo da so mocno skregani z dragicem..ampak dobro.. ni to bistveni faktor...bistveni faktor je da enostavno ni KVALITETE...KVALITETA = % meta...pa imas ti lahko 10 akcij v rokavu ti ne pomaga ce te amaterji zadevajo vsak 5 sut..tko pac je..je pa dejstvo da more sekulic it..da se ekipa resetira..sedaj so zgubli zaupanje, samozavest..na ep ju bo vsaka zmaga dosezek..glede na to da samozavesti ni bo to odlocalo v tesnih tekmah z poljsko ,izraelom kjer jst ne vidim da jih lahko zmagamo..se posebej ne izrael..belgija in islandija bi pa mogla pasti..mamo sreco da imamo najlazjo grupo
ODGOVORI
0 0
Dovolj je
23. 08. 2025 10.55
+1
Kar sem videla do sedaj ne obeta dobrih rezultatov... Zal sestava ekipe ne omogoca boljsih rezultatov... Nisem negativna, ampak realna... Zelje so eno realnost pa druga... Lepo, da imajo fantje ambcije, samo s temi ambicijami višajo pricakovanja javnosti, za brez veze... Sprostite se in uživajte v igri 😁
ODGOVORI
1 0
Betuul
23. 08. 2025 10.49
Mi imamo najboljši štabni jezek v koš za basket euro
ODGOVORI
0 0
Prima
23. 08. 2025 10.49
+3
Če naš najboljši igralec zadane samo 4 koše od 18 ih metov, si res ne moremo dosti obetati.
ODGOVORI
3 0
apodgra
23. 08. 2025 10.31
+5
Bravo Slovenija in opevani čudežni Dončič. Če igralec meče za trojke na koš 11:2, potem ne moremo govoriti o presežkih- Dončić ni nobena dodana vrednost naši ekipi , prej nasprotno. Predolgo je žoga v njegovih roka, preveč solira . Meti iz razdalje so katastrofa.
ODGOVORI
5 0
franc1972slo
23. 08. 2025 10.28
+2
Kaj si pa lahko obeta zveza katere sportni direktor je Sasa Doncic
ODGOVORI
3 1
Minifa
23. 08. 2025 10.20
+2
Potrebno se je sprijaznit nismo druga ampak tretja Evropska liga.)) Koga sploh lahko premagamo..?? Realnost saj 5. let suše.
ODGOVORI
3 1
Primož Rus
23. 08. 2025 10.10
+4
TOTALNO UPRAVIČENO smo v ozadju.....ker odkar je Goran in njegova generacija odšla ZMAGUJETA EGO IN DENAR in ne srce ter ponos......
ODGOVORI
5 1
ummax
23. 08. 2025 10.04
+2
Izkoristite fantje tole prvenstvo in mi navijači ... Mislim da potem mine kakšno poletje brez prvenstev, saj brez Luke bo težko čez kvalifikacije
ODGOVORI
4 2
Po možganski kapi
23. 08. 2025 10.04
-3
Za nas,ki smo volili Robija je tudi Slovenija med favoriti.
ODGOVORI
0 3
Glavni_Baja
23. 08. 2025 10.05
-1
🥒💦💦💦 na tvojeHa robija
ODGOVORI
0 1
galeon
23. 08. 2025 10.03
+3
Narcisnega kriplja Dončiča pošljite domov pa bo mir.
ODGOVORI
7 4
obožeobože
23. 08. 2025 10.02
+3
Menjava generacije. Se bodo že uigrali.
ODGOVORI
3 0
M_teoretik
23. 08. 2025 09.59
-2
To, da smo bili v ozadju v Istambulu, je bila naša prednost. Do zadnje tekme so nas podcenjevali!?
ODGOVORI
2 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110