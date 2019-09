Pred finalom: Campazzo o španskih 'kriminalcih', Gasol lovi Odoma

Odom je zaenkrat edini, ki je v istem letu osvojil naslov v ligi NBA in na svetovnem prvenstvu, Gasol pa ima po zmagi v letošnjem finalu NBA s Toronto Raptorsi lepo priložnost, da se z zlatimi črkami vpiše v zgodovinske knjige. Odom je bil soigralec Marcovega brata Paua leta 2010, ko so Los Angeles Lakersi v "klasičnem" obračunu ameriške košarke opravili z Boston Celticsi, nato pa so Američani na SP v Turčiji še osvojili zlato odličje na mundialu. Podoben podvig je leta 1992 uspel legendama Chicago Bullsov Michaelu Jordanu in Scottieju Pippenu , ki sta osvojila naslov v NBA in si nadela zlato olimpijsko odličje, Pippen je nato uspeh ponovil še leta 1996, s prstanom in zlato kolajno z OI pa sta okitila še LeBron James (Miami Heat) in Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers).

Tekmo Marca Gasola proti Avstraliji je španski selektor Sergio Scariolo primerjal s steklenico kečapa, ki najprej noče in noče na ven, nato pa ga dobiš veliko. Gasol v prvem polčasu sploh ni dosegel koša iz igre, na koncu pa je bil prvi junak španskega napredovanja v finale po dveh podaljških, saj je skupno dosegel kar 33 točk. V pekinški dvorani Vukesong je mlajši od obeh bratov Gasol, z bratom Pauom Gasolom je sicer leta 2006 osvojil prvi in do sedaj edini naslov svetovnih prvakov v zgodovini španske košarke, ostal v lovu za zgodovinskim dosežkom ameriškega košarkarja Lamarja Odoma .

Bryant prekinil intervju "Niti sekunde ne želim izgubiti z razmišljanjem o tem. Finala še vedno nismo odigrali in bomo videli, kaj se bo zgodilo," je po zmagi nad Avstralijo na novinarski konferenci o tej temi povedal Gasol. Enega njegovih intervjujev s španskimi mediji j nato prekinil tudi Kobe Bryant , ambasador prvenstva, ki si je v družbi Emanuela Ginobilija , Stephona Marburyja in številnih drugih znanih obrazov ogledal petkova polfinalna obračuna.

"Zdaj mi je pomembno le to, da si dobro opomorem za nedeljsko tekmo in da se nanjo dobro pripravimo, ko bomo tudi izvedeli ime tekmeca,"je dejal Gasol, še preden so nato Argentinci brez težav opravili s Francozi in si priigrali zmenek s starimi znanci. Med njimi je tudi Facundo Campazzo, argentinski zvezdnik madridskega Reala, ki je z izbranimi besedami govoril o nedeljskih tekmecih, med katerimi bosta denimo tudi njegova klubska kolega Sergio Llullin Rudy Fernandez.

Dončić: Nisem Španec, a uspelo jim je nekaj, v kar so verjeli le redki

"Branili smo se kot konji, zadržali smo jih pri šestdeset in še nekaj točkah, ustavili smo njihove ključne igralce ... Argentinska ekipa je res dobra in to dokazuje, morda je to za koga presenečenje, a za nas ni," je po tekmi hitel razlagati Campazzo."Zelo dobro poznam igralce Španije, vem, da so morilci, ne bo prostora za napake. V svojih vrstah imajo kriminalce z zmagovito miselnostjo, kakršna sta Llull, Fernandez ali pa Victor Claver. Nekaj posebnega se bo pomeriti z mojimi soigralci iz Madrida, a zelo bom užival."

Oglasil se je tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki mu srce ob tekmah Španije, njegove posvojene domovine, seveda bije hitreje. Prvi mož Dallas Mavericksov se je na Twitterju dotaknil dejstva, da so Španci utišali tiste, ki jim pred prvenstvom in tudi po uvodnih precej zadržanih predstavah niso pripisovali resnih možnosti v boju za najvišja mesta.

"Nekaj vam bom povedal!!! Nihče ni računal na Španijo!! In uspelo jim je!! Nisem Španec, a uspelo jim je nekaj, v kar so verjeli le redki!!! Neverjetno je in zelo sem ponosen, da sem z nekaterimi od njih igral!! Pokazali so karakter!!! Čestitke!" je bil na družbenih omrežjih navdušen Dončić.

