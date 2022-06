Pred košarkaricami Slovenije pripravljalni tekmi

Ekipa v Mariboru v zadnjih dneh vadi v polni zasedbi. Trinajsterici košarkaric so se namreč pridružile Mojca Jelenc, Tina Cvijanović in Eva Lisec, ki so izpustile nekaj uvodnih treningov. Po tednu dni priprav bodo Slovenke gostile mednarodni prijateljski turnir.

Slovenke imajo tako z Grkinjami, kot Hrvaticami pozitivno razmerje zmag in porazov. Slovenke so reprezentanco Grčije do sedaj ugnale petkrat, južne sosede pa dvakrat. Z obojimi so bile po enkrat poražene.

"Za ekipo je izjemno naporen teden, saj smo večinoma trenirali po dvakrat na dan, kar je pri uigravanju taktičnih zamislic izjemno pomembno. Dekleta vadijo zelo dobro in vsi skupaj se veselimo teh dveh tekem, na katerih bomo videli, katere stvari s treninga delujejo in katere še ne. Najprej nas čaka reprezentanca Grčije, ki slovi kot izjemno čvrsta ter pametna ekipa, kar dokazuje tudi z rednimi nastopi na evropskih prvenstvih. Nato pa še mlada in neugodna reprezentanca Hrvaške. Gre za ekipi, ki gojita povsem različen slog igre. To bo za nas odličen test, saj se bomo morali na igrišču hitro prilagoditi in ustrezno reagirati. Na vsaki tekmi je cilj seveda zmaga, a le tokrat ta ni v ospredju. Zanima nas kaj smo vsi skupaj naredili v tem tednu, da bomo lahko postavili smernice za naše nadaljnje delo," je pred turnirjem dejal slovenski selektor Georgios Dikaioulakos.

Seznam reprezentantk sestavljajo: Tina Cvijanovič, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Gala Kramžar, Teja Goršič, Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Eva Rupnik, Maruša Seničar, Ana Šarić, Sara Vujačić, Mojca Jelenc, Ajša Sivka in Zala Šrot.