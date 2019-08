Pred košarkarskim SP: vedno nepredvidljiva Argentina ima borbeno ekipo in dober žreb

Argentina je pred vsakim velikim košarkarskim tekmovanjem, bodisi so to olimpijske igre ali (in) svetovno prvenstvo med kandidati za najvišja mesta, tudi za odličja. Na prihajajočem SP na Kitajskem, ki ga bomo pridno prenašali na Kanalu A in VOYO, bodo gavči vnovič imeli zelo konkurenčno ekipo. Tu je izjemno organizator igre madridskega Reala Facundo Campazzo , najboljši posameznik španske ACB lige v lanski sezoni Nicolas Laprovittola , vedno in povsod prisotni, ko gre za reprezentančne izzive, Luis Scola in še mnogi drugi. "Argentina bo imel zelo kakovostno zasedbo na Kitajskem. Zelo izkušeno ekipo staro v povprečju nekaj več kot 27 let. V glavnem jo sestavljali izkušeni igralci, ki so kot po pravilu nosilci v svojih ekipah in se tudi znajo nositi z bremenom rezultata in ne pokleknejo pred visokimi pričakovanji vselej zelo ambiciozne argentinske športne javnosti," piše madridski AS, ki se na več straneh ukvarja s temami pred začetkom SP na Kitajskem. "Igrati za reprezentanco je zame velika čast. Vedno se dobro počutim, ko grem na priprave državne reprezentance. Topel občutek me navdaja. Ljubim svojo državo in zanjo bi naredil vse. Manu Ginobili, Pepe Sanchez , Andres Nocioni in drugi so za nas vzorniki. Inspiracijo in motiv najdemo tudi v njihovem doprinosu. Naredili bomo vse, da jih dostojno zamenjamo in nasledimo. Na Kitajskem bomo pustili srce na parketu. Rojake bomo naredili ponosne," sporoča Laprovittola.

Argentinci bodo sicer 14. nastopili na svetovnem prvenstvu, največji uspeh pa ima že dolgo brado. Daljnega leta 1950 so pred domačimi navijači splezali na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Sedemnajst let kasneje so bili šesti na svetu, nato pa je sledil popoln rezultatski mrk. "Vse do leta 2002, ko je generacija z Obertom, Ginobilijem, Scolo, Nocionijem in drugimi prišla celo do velikega finala, kjer jo je čakala takratna Jugoslavija. Dramatična tekma je odšla v podaljšek, kjer so imeli več znanja in predvsem sreče Jugoslovani ter osvojili zlato odličje. Dejan BodirogainPredrag Stojaković sta za zmagovalce SP skupaj dosegla 53 točk," se spominja AS. Argentina je nato osvojila še olimpijski naslov v Atenah. Na naslednjem SP je bila vnovič zelo prepričljiva in rušila vse pred sabo vse do polfinala, ko je bila za točko boljša Španija. "Tam jo je uničila jezna reprezentanca ZDA. Na naslednjih dveh prvenstvih je Argentina zaostala za pričakovanji in osvojila šesto in celo enajsto mesto, toda v borbo za medalje se ni več našla. "Zato pa javnost in tudi igralci sami pričakujejo, da bo sna Kitajskem drugače. Argentinci odkrito ciljajo na odličje," obvešča AS, ki dodaja da je žreb za SP pobožal gavče, saj imajo prijetno predtekmovalno skupino in dobre obete za naprej. "V skupini B se poleg njih nahajajo še Rusija, Nigerija in Južna Koreja, v skupini A, s katero se križajo pa so Slonokoščena obala, Poljska, Venezuela in Kitajska. Objektivno bi se gavči morali prebiti vse do četrtfinala, z ZDA pa se ne morejo srečati pred polfinalom," zaključuje madridski AS.