Pred Lakersi z Dončićem na čelu pomemben obračun s Spursi

Tako Lakersi kot Spursi v tokratni medsebojni obračun vstopata z odličnima popotnicama. Luka Dončić in druščina so mini turnejo na vzhodu zaključili z zmago nad Philadelphio 76ers, medtem ko so ostroge tudi brez svojega prvega zvezdnika Victorja Wembanyame na zadnjih 11 tekmah dosegli osem zmag.

Veseli dejstvo, da se po zdravstvenih težavah na začetku sezone, zaradi katerih je moral izpustiti kar 14 tekem, v staro formo vrača zimzeleni LeBron James. Ta je z izjemno odigrano končnico, v kateri je med drugim dosegel odločilni trojki, v dvoboju s Philadelphio dokončno prevesil tehtnico na stran jezernikov.