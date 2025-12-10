Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Pred Lakersi z Dončićem na čelu pomemben obračun s Spursi

Los Angeles, 10. 12. 2025 22.06 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

V noči na četrtek bosta v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v zahodni konferenci odigrana četrtfinalna obračuna pokala lige NBA. Slovenski ljubitelji košarke bodo znova prišli na svoj račun, saj bo na delu slovenski virtuoz Luka Dončić z Lakersi, ki se bodo za polfinalno vstopnico omenjenega tekmovanja pomerili z zasedbo San Antonio Spurs. Drugi četrtfinalni par je Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns.

Tako Lakersi kot Spursi v tokratni medsebojni obračun vstopata z odličnima popotnicama. Luka Dončić in druščina so mini turnejo na vzhodu zaključili z zmago nad Philadelphio 76ers, medtem ko so ostroge tudi brez svojega prvega zvezdnika Victorja Wembanyame na zadnjih 11 tekmah dosegli osem zmag. 

Veseli dejstvo, da se po zdravstvenih težavah na začetku sezone, zaradi katerih je moral izpustiti kar 14 tekem, v staro formo vrača zimzeleni LeBron James. Ta je z izjemno odigrano končnico, v kateri je med drugim dosegel odločilni trojki, v dvoboju s Philadelphio dokončno prevesil tehtnico na stran jezernikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ti so v dozdajšnjem delu sezone zbrali 17 zmag in le šest porazov, kar jih uvršča tik pod vrh razpredelnice v zahodni konferenci. Spursi na drugi strani pa so z zmago manj (16-7) trenutno prav tako na visokem petem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba četrtfinale pokala los angeles lakers san antonio spurs
Naslednji članek

Nove težave za Dallas: Lively izgubljen do konca sezone

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385