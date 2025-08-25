Svetli način
Košarka

PRENOS V ŽIVO: Slovenski košarkarji še zadnjič pred prvenstvom z novinarji

Ljubljana, 25. 08. 2025 14.14

Slovenska moška košarkarska izbrana vrsta pred odhodom v Katovice, kjer se bo od četrtka naprej bojevala za eno od štirih mest v skupini D, ki vodijo v izločilne boje letošnjega Eurobasketa, opravlja še zadnje druženje s predstavniki domače sedme sile. Novinarsko konferenco iz Ljubljane neposredno prenašamo na 24ur.com.

Čeprav se pripravljalne tekme - slovenski košarkarji so jih v sklopu priprav na evropsko prvenstvo odigrali šest in dobili le eno (Velika Britanija) - niso odvile po pričakovanjih, selektor Aleksander Sekulić ostaja (zmerni) optimist: "Za nami so zanimive priprave, želel sem, da se dobro pripravimo na evropsko prvenstvo. Čakajo nas kakovostne ekipe z vrhunskimi igralci in dobrimi trenerji. Temu primerno bomo pristopili k prvenstvo. Naš cilj je, da napadamo iz ozadja."

Dvanajsterica košarkarjev, ki bodo branili slovenske barve v skupinskem delu tekmovanja na Poljskem in upajmo tudi kasneje v izločilnih bojih v Rigi, se pred odhodom v Katovice počuti dobro. Brez večjih zdravstvenih težav se bodo Luka Dončić in druščina že v četrtek uvodoma soočili z eno od (velikih) dolžnic z zadnjega Eurobasketa. Spomnimo, gostiteljica skupine D Poljska je pred tremi leti na boleč oziroma šokanten način ugnala favorizirano Slovenijo in se senzacionalno uvrstila v polfinale, kjer pa je morala priznati premoč kasnejši evropski podprvakinji Franciji. "Prva tekma je zelo pomembna, zmeraj ena težjih na prvenstvu. Poznamo nasprotnika, tako da bo to za nas dober test pred polno dvorano. Če bomo igrali na pravi način, nam na tej tekmi lahko uspe," je Sekulić povedal o četrtkovi tekmi s Poljsko.

"Moramo najti način, kako delovati z igralci, ki so na voljo. Zaenkrat gredo stvari v pravo smer, je pa težko karkoli napovedati, saj se tekme na prvenstvu razlikujejo od pripravljalnih," dodaja Sekulić.

Edo Murić: "Za nami je eno težjih pripravljalnih obdobij in vesel sem, da je tega konec. Od prvega do zadnjega treninga smo trdo trenirali. Veselimo se poti v Katovice, kjer nas čakajo dobri nasprotniki. Zdaj se vse začne in imamo priložnost, da popravimo vtis in dokažemo, da lahko igramo boljše."

"Poljaki so domačini in prva tekma je tista, ki ti lahko da veter v hrbet in veliko prihajajočih stvari obrne na bolje," je dodal Murić.

Saša Dončić: "Moja vloga v reprezentanci je bila komunikacija z igralci in mislim, da sem vlogo opravil korektno. Gremo na najmočnejše evropsko prvenstvo, razlike med 1. in 10. mestom bodo malenkosti. Namensko smo šli v pomlajevanje, tudi večje reprezentance so s tem v preteklosti imele probleme. Za prihodnost se ni treba bati, imamo pa tudi v mlajših selekcijah probeleme z visokimi igralci, tako da bomo v tem pogledu obrnili na naturalizirane igralce."

