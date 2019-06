Pred odprtjem NBA tržnice: Bo Dragić dobil novega delodajalca?

Za kapetana zlate slovenske reprezentance iz leta 2017 naj bi se zanimale tri ekipe. Trenutno moštvo Gorana Dragića Miami Heat si v svojih vrstah zelo želi Jimmyja Butlerja, ki je zaenkrat še član Philadelphie. Težava za ekipo s Floride je ta, da si Butlerjeve plače trenutno ne more privoščiti. V kolikor bi se 29-letni visoki branilec odločil oditi v Miami, bi v nasprotno smer najverjetneje romal prav Dragić, ki ima od trenutne zasedbe vročice drugo najvišjo plačo. 33-letnega Ljubljančana se je povezovalo tudi z Los Angeles Lakersi, ki bodo na tržnici zagotovo med najbolj aktivnimi ekipami. Jezernikom bi organizator igre prišel še kako prav, a je vprašanje, če so v mestu angelov pripravljeni Dragiću plačati slabih 17 milijonov evrov, kolikor bo prihodnjo sezono znašala njegova plača. V primeru da bo slovenski organizator igre moči združil z LeBronom Jamesom in druščino, bo Lakersom za preostale plače ostalo le še nekaj milijonov. Bolj verjetno je, da bodo večino preostale finančne pogače namenili za povratek D’Angela Russella. Kot tretja opcija pa se omenjajo Dallas Mavericksi. Za slovenske ljubitelje košarke bi bil to zagotovo idealen scenarij, a zanj obstaja le malo možnosti. Dragić bi Dončićev soigralec postal v primeru, da se Miami z Dallasom in Philadelphio dogovori o trosmerni zamenjavi igralcev, v kateri bi Butler odšel v Miami, Dragić pa bi namesto v mestu bratske ljubezni pristal pri teličkih iz Teksasa.