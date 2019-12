Pred Olimpijo ključna tekma evropske jeseni: 'Francozi morajo pasti'

Cedeveti Olimpiji zmaga v francoski prestolnici prinaša upanje, poraz pa skorajšnji konec sezone. Zanimivo dejstvo je, da je skupina C, v kateri v tej sezoni nastopa Cedevita Olimpija, edina, v kateri si še niti eno izmed šestih moštev ni uspelo zagotoviti napredovanja med najboljših 16 ekip Evropskega pokala. Medtem, ko imata praktično najlažje delo za vstop v drugi del tekmovanja Unics iz Kazana in Darušafaka iz Carigrada, ki se bosta pomerila z Joventutom iz Badalone oziroma Germani Brescio, pa bodo Zmaji skupaj z Joventutom, ki v Stožice prihaja naslednji teden, Germani Brescio in Nanterrjem 92 bili ogorčen boj za razvrstitev vse do zadnjega. Posebne teorije pri poti ljubljanskih košarkarjev med najboljših 16 ekip pravzaprav ni.



Izbranci glavnega trenerjaSlavena Rimca v predzadnje kolo prvega dela vstopajo s tremi zaporednimi zmagami v 7Days EuroCupu, poraz v Parizu in morebitni zmagi Joventuta in Germani Brescie pa Zmajem ugasnejo upanje na drugi del tekmovanja. "Po slabem začetku sezone v 7Days EuroCupu smo se s tremi zmagami v drugi polovici prvega dela prebili do možnosti za uvrstitev med najboljših 16 moštev tega tekmovanja. Na tekmo z Nanterrjem 92 moramo gledati kot na odlično priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Naši tekmeci so v odlični formi, v zadnjem času pa igrajo tudi v polni postavi. Gre za zelo dobro ekipo, igralci igrajo agresivno in veliko tečejo v tranziciji. Morali bomo prikazati zelo dobro predstavo. V zadnjem času imamo precej nihanj v naši formi, kar nekajkrat smo določene tekme odigrali dobro, nato pa vse skupaj pokvarili z nekaj slabimi tekmami. V Parizu bomo morali zaigrati motivirano in energično ter odgovorno. Če bomo v teh segmentih odlični, se nimamo česa bati," je za uradno spletno stran kluba dejal trener Rimac.