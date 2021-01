Pred Olimpijo zgodovinski obračun z Virtusom

Italijansko moštvo je edino, ki je prvi del tekmovanja sklenilo z desetimi zmagami na desetih tekmah. Ljubljanski košarkarji so na desetih obračunih slavili sedem zmag. Četa glavnega trenerja Jurice Golemca se bo udarila s črno-belimi, ki jih s klopi vodi Saša Đorđević , Virtus Bologna pa v sezoni 2020/21 pred seboj ruši vse ovire. Nekoliko bolj zadržan pa je Virtus v italijanskem državnem prvenstvu, kjer ima po 14 odigranih tekmah na svojem računu "le" devet zmag. V soboto je moštvo iz Bologne gostovalo pri Trentu in zabeležilo zmago z 92:85. S 17 točkami in osmimi skoki je bil najučinkovitejši košarkar črno-belih Kyle Weems . Sledil mu je najkoristnejši igralec prvega dela tekmovanja, Miloš Teodosić , ki je 14 točkam dodal 11 asistenc.

Ljubljančani bodo, kot piše na uradni klubski spletni strani, želeli v sredo prav zagotovo popraviti vtis z nedeljskega obračuna z Zadrom. V Dvorani Krešimira Ćosića so sicer zmaji večino srečanja prevladovali na parketu, na koncu pa slavili tesno zmago z 80:78, ki pa je, ne glede na vse, dobra popotnica pred zahtevnim gostovanjem v Bologni. Ljubljančani so se v Bologno odpravili brezIvana Marinkovića (bolezen). "Virtus Segafredo Bologna je zagotovo glavni favorit za osvojitev naslova prvaka na tem tekmovanju. Pred koncem prejšnjega koledarskega leta so se okrepili še z Marcom Belinellijem, s tem dodatkom pa zagotovo veljajo za najboljše moštvo na tekmovanju. Ekipa je sestavljena iz samih zvezdnikov, ki so igrali tako v ligi NBA kot tudi v Evroligi, osvajali so tudi številne naslove na različnih mednarodnih tekmovanjih. Virtus je absolutni favorit za končno zmago na Evropskem pokalu. Za nas je zagotovo prava nagrada za naše delo v prvem delu tekmovanja, da se nam je ponudila priložnost, da igramo proti moštvu iz Bologne. Žal mi je, da navijači zaenkrat še nimajo priložnosti spremljati takšne ekipe v Ljubljani," je pred tekmo za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal trener Jurica Golemac.